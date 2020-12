Heidelberg. (ths) Eine erste Übersicht zum Sicherheitsaudit in Schlierbach stellte Nico Rathmann vom Amt für Verkehrsmanagement im Bezirksbeirat des Stadtteils vor. Eine Befragung von Grundschuleltern zeigte viel Verbesserungsbedarf auf: Parkende Autos bei der Schule, unsichere Fußwege für die Kinder im nahen Hermann-Löns-Weg, Jägerpfad und Kronenweg, die allesamt durch die dortige Bahnunterführung zu erreichen sind.

Die Eltern wünschten sich am Beginn der Alten Schlierbacher Landstraße – in der auch die Schule liegt und die deshalb auch als unechte Einbahnstraße geführt wird – einen Wendepunkt in der Nähe der Bahnunterführung, den sie benutzen könnten, wenn sie den Nachwuchs zur Schule fahren.

Für den Wendepunkt gab es schon gleich eine Absage von Rathmann: "Das geht leider nicht, weil der Wenderadius dafür nicht ausreichend ist." Für die anderen Probleme plant die Stadt bereits Gegenmaßnahmen, um vor allem die zu hohe Geschwindigkeit der Autos zu verhindern.

So plane man, die Straßenbreite des Hermann-Löns-Wegs kurz vor der Unterführung zu verkleinern, durch die Fußgänger in die Alte Schlierbacher Landstraße gelangen. Diese soll ebenfalls schmaler werden, dazu soll ein anderer Fahrbahnbelag zur Schule hin eingesetzt werden. Außerdem ist eine Aufpflasterung dort geplant, wo man von der Schlierbacher Landstraße aus in diese Nebenstraße gelangt.

Eine Holzfigur in Kindergröße, die sogenannte Kleine Heidelbergerin, soll im östlichen Teil vor dem Hermann-Löns-Weg bei der Auffahrt in die "Aue" dafür sorgen, dass Rad- und Autofahrer besondere Rücksicht auf die Schulkinder nehmen. Zusätzlich könnte hier in diesem Zusammenhang die Installation von "Berliner Kissen" das zu schnelle Fahren zumindest eindämmen.

Da der Weg ohnehin als offizielle Fahrradroute dient, befürchtete die Kinderbeauftragte Daniela Micol weiterhin "vorbeidüsende E-Bike-Fahrer". Rathmann sicherte jedoch eine mobile Geschwindigkeitsmessung zu. Und bei den "Berliner Kissen" erkannte er keine Gefahr für die Radler selbst, da rechts und links genug Platz zum Vorbeifahren bleibe.

Letztlich zeigte er noch aus der Sicht der Eltern im Westen des Stadtteils die problematische Situation bei der Einmündung der Straße "Untere Rombach" in die Wolfsbrunnensteige für die dort laufenden Schulkinder auf. Hier prüft man, ob diverse Einengungen für die aufgezeigten Schwierigkeiten eine mögliche Lösung sein könnten.