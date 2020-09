Heidelberg. (pop) Das Schlierbacher Bürgerhaus, das Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck jetzt bei seiner Sommer-Baustellentour besichtigt hat, ist seit Dezember 2019 auch für bewegungseingeschränkte Menschen problemlos zugänglich. Dafür hat die Stadt das denkmalgeschützte Gebäude barrierefrei gemacht: Statt der Treppen gibt es nun eine Rampe zum Hauseingang. Außerdem wurde ein Anbau mit einer behindertengerechten Toilettenanlage errichtet. Der einstige Toilettenanbau musste wegen baulicher Mängel abgerissen werden.

Die Bauarbeiten waren aufwendig, wie Odszuck erklärte: Wegen des Bahndamms konnte kein Kran aufgestellt werden, sodass das Material mit Schubkarren transportiert werden musste. Und der Abriss und Neubau der Toilettenanlage auf dem engen Bereich zwischen Altbau und Bahndamm wurde weitgehend in Handarbeit ausgeführt. Die Gesamtkosten liegen bei rund 764.000 Euro. Mit der barrierefreien Erschließung wurde aber auch der Garten neu angelegt. Dieser ist nun über die dem Eingang vorgelagerte Terrasse ebenfalls barrierefrei zugänglich.

Rüdiger Becker vom Stadtteilvereinsvorstand lobte die Maßnahme: Mit seiner "hohen Aufenthaltsqualität" habe der Außenplatz auf jeden Fall "enorm gewonnen". Nur mit den Grünflächen in diesem Bereich habe man "noch ein bisschen Bauchschmerzen". Der recht kümmerlich sprießende Rasen ist laut Becker darauf zurückzuführen, dass die Baumaßnahme den Boden verdichtet habe. Die Außenanlagen sollen jedoch noch in diesem Herbst bepflanzt werden – daran wird sich auch der Stadtteilverein beteiligen. Geplant ist eine robuste Wiese, auf der auch Feste gefeiert werden können. Aufgrund der dezent erhöhten Terrasse verfüge man sogar über eine Art Bühne, meinte Marcus Behrens vom Stadtteilvereinsvorstand. Innen ist das Bürgerhaus nun also top in Schuss, Kritik wurde jedoch am äußeren Erscheinungsbild laut – marode Fensterläden und blätternde Fassadenfarbe.

Bürgermeister Odszuck, der beim ersten Neujahrsempfang vor Ort "quasi die Toilettenanlage und eine neue Küche" habe springen lassen und beim zweiten Mal einen Kuchen mitgebracht hatte – wie er launig bemerkte –, hatte auch dafür eine Lösung parat. Er versprach, allen aus den Reihen des Stadtteilvereins und des "Café Patchwork", die sich an die Renovierung der Fensterläden machen wollen, beim dritten Neujahrsempfang die Farbeimer zu spendieren.