Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Die Stadthalle zieht in letzter Zeit die Blicke der Öffentlichkeit verstärkt auf sich. Grund sind die umstrittenen Umbauten im Inneren, dazu kommt außen die Tiefbaustelle an der Ostseite: Wo vor kurzem noch ein kleiner Park war, wühlt sich jetzt schweres Gerät in die Tiefe. Scheinbar unerschüttert blicken von der Fassade in Stein gehauene Porträtköpfe auf das Geschehen hinab, Persönlichkeiten, denen vor 120 Jahren die Ehre zukam, an dem Bauwerk verewigt zu werden: Musiker und Wissenschaftler, Honoratioren des Stadtlebens, sogar ein Wirt ist darunter. Am Südostturm grüßt der volkstümliche Dichter Joseph Victor von Scheffel (1826 - 1886) vom Gesims, flankiert von bekannten Köpfen aus seinen Werken.

Der gebürtige Karlsruher studierte auf Verlangen seines Vaters Jura, genoss in Heidelberg das studentische Leben, in der Burschenschaft Frankonia pflegte er Geselligkeit im Verbindungswesen. Im sogenannten engeren Ausschuss war er Mitglied einer Tafelrunde, die sich unter der Leitung des Historikers Ludwig Häusser wöchentlich an der Ziegelhäuser Landstraße "ob der Bruck" im Gasthaus traf. Dort pflegte Scheffel in geselliger Runde seine Gedichte vorzutragen, Kritiker nannten ihn schon mal abschätzig "Saufpoet", was vielleicht seinen Studenten- und Trinkliedern, nicht aber seinem gesamten Werk gerecht wird. Zeit seines Lebens blieb die Stadt am Neckar sein Sehnsuchtsort. Im "Waldhorn ob der Bruck" gab es eine Scheffel-Gedenkstätte, ehe 1965 das Haus abgebrochen wurde.

Mit Scheffels Leben und Werk befasste sich Dr. Michael Klein in einem Vortrag in der Akademie für Ältere. Er zeigte auf, wo das Andenken des Dichters in Heidelberg noch präsent ist: Die Scheffelterrasse auf dem Schloss trägt seinen Namen; dort stand einmal ein Bronzedenkmal, das ihn als Wandersmann zeigte. "Es ist 1942 verschwunden, als Metallspende’", berichtet Klein. Zu seinem 150. Geburtstag spendierte die Burschenschaft Frankonia an diesem Platz einen Gedenkstein mit einer Plakette, darauf Scheffels Porträt. Eine Straße ist nach ihm benannt, am Haus seiner Studentenbude Friedrichstraße 8 erinnert eine Gedenkplakette. "Dass auch die Stadthalle mit Scheffel verbunden ist, wird heute viel zu wenig beachtet", bedauert Klein. "Dort sind tolle Porträts zu sehen. Da aber keine Namen dran stehen, kennt die heute keiner mehr."

Hier sollen die Köpfe am südöstlichen Turm, zur Bienenstraße hin, einmal beim Namen genannt werden. Beim Blick nach oben zum Gesims fällt sofort der Herr mit dem breiten Gesicht und der großzügig bemessenen Nase auf. An einer Kordel trägt er seine Insignien: einen Weinhumpen und den großen Schlüssel zum Fasskeller. Scheffel hat ihm eine gereimte Visitenkarte gewidmet:

Das war der Zwerg Perkeo

Im Heidelberger Schloß,

An Wuchse klein und winzig,

An Durste riesengroß.

Der leicht bemooste Dichter selbst hat seinen Platz vom Betrachter aus gesehen links von Perkeo, man erkennt ihn am Mittelscheitel. Rechts von Perkeo blickt ein schmucker Jüngling in die Ferne, seinen aufgekrempelten Hut schmückt eine Feder. Die Trompete verrät, wer er ist: der Trompeter von Säckingen. Er entstammt Scheffels gleichnamigem Erstlingswerk, einer Liebesgeschichte, in der auch Scheffel selbst und die Liebe zu seiner Cousine Pate gestanden haben. Zeitweise gehörte das Versepos zu den meistgelesenen deutschen Romanen; der Titel hat Säckingen als "Trompeterstadt" weithin bekannt gemacht. Die Romanfigur hat dort die Frau seines Lebens gefunden, aber der Standesunterschied verhindert zunächst eine Heirat. Erst als der Trompeter nach Italien zieht und vom Papst geadelt wird, kann er seine Liebste zum Traualtar führen. Weniger bekannt ist, aus welcher Stadt der Trompeter stammt, wo er "den süßen Traum seiner Kindheit geträumt hat", wie er es ausdrückt. In einer gemütlichen Schwarzwaldstube erzählt er es eines Abends seinem Gastgeber: "In der Pfalz ist meine Heimat, in der Pfalz zu Heidelberg." Dann macht er seiner Vaterstadt die bis heute unvergessene und vielgesungene Liebeserklärung, (auf der Außenwand der Stadthalle ist sie in den Sandstein gemeißelt):

Alt Heidelberg, du feine,

Du Stadt an Ehren reich,

Am Neckar und am Rheine,

Kein’ andre kommt dir gleich.

Das Versepos vom Trompeter wurde seinerzeit ein wahrer Bestseller und erzielte Hunderte von Auflagen. Aber wem gehört der Charakterkopf ganz links? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Auch die Erkennungszeichen des Mannes mit dem Rauschebart helfen dem Betrachter nicht wirklich weiter: Unter dem Porträtkopf umkrallen zwei Raubvogelklauen einen Reitersporn, der Kopf des Vogels schaut neben dem linken Ohr des Herren hervor.

Dargestellt ist der "Rodensteiner", ein sagenumwitterter Ritter aus dem hessischen Odenwald. Wenn er an der Spitze des Wilden Heeres in Sturmesnacht erscheint, kündet er Unheil und Krieg an.

Als Vorlage für die Darstellung an der Stadthalle könnte dem Steinmetz eine gedruckte Illustration zu der Ballade "Das Wilde Heer" gedient haben. Sie zeigt den Rodensteiner mit einem Raubvogelkopf als Mischwesen aus Mensch und Tier. An der Stadthalle flattert ihm zur Seite eine Fledermaus, sie soll wohl erschrecken, aber das Tierchen wirkt eher possierlich. Wenn Scheffels Rodensteiner gelegentlich in Heidelberg vorbeischaut, ist er auch nicht zum Fürchten, da ist er ein Wesen aus Fleisch und Bein, noch dazu ein sehr durstiges:

Wer reit’t mit zwanzig Knappen ein,

Zu Heidelberg im Hirschen?

Das ist der Herr von Rodenstein,

Auf Rheinwein will er pirschen!

heißt es in der Ballade. Über dem ehemaligen Gasthaus "Zum Hirschen" in der Hauptstraße gegenüber der Heiliggeistkirche ist die erste Strophe noch zu lesen. Zwei seiner drei Dörfer vertrinkt der Ritter, dann macht seine Gesundheit nicht mehr mit. Das dritte Dorf stiftet er der Hochschule und den Studenten.