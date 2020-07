Mehrere Schaufenster in der Altstadt werden zur Theaterbühne, wenn Maria Schneider und Josefine Rausch (v.l.) ihre „Durchblicke“ zeigen – wie hier bei Seyfarth in der Plöck. Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Eine originelle Abschiedsvorstellung zum Saisonschluss hat sich das Heidelberger Theater ausgedacht: Es führt die Zuschauer vor verschiedene Schaufenster der Stadt. In diesen agieren Schauspieler, Tänzer, Musiker. Dazu gibt es was auf die Ohren. Über das eigene Smartphone hört man Auszüge aus der Literatur, die das Geschehen im Fenster aufnehmen, unterstreichen, veranschaulichen, konterkarieren. Oder auch Musik. "Durchblicke" heißt das Projekt, das am 28. und 29. Juli jeweils von 16.30 bis 18.30 Uhr läuft. Und damit wird das Theater seine Zuschauer auch zu Beginn der neuen Saison, am 10. und 11. September, um 16.30 Uhr wieder begrüßen.

Im Café Schafheutle etwa sind am Dienstag und Mittwoch die hyper-hygienischen Reinigungsvorgänge zu sehen, für die die Orchestermusiker ihre Instrumente auseinanderbauen. Eine regelrechte Choreografie, zu der in der Audio-Spur Texte aus Juli Zehs Roman "Corpus Delicti" erklingen, in dem es um absolute Keimfreiheit geht.

Bei Seyfarth Einrichtungen in der Plöck präsentieren die Schauspielerinnen Nicole Averkamp und Sophie Melbinger das Orakel. Für Neugierige: Durch die Scheibe kann man per Zettel auch nach der Zukunft fragen. Und Christine Rubruck liest dazu aus Dürrenmatts "Das Sterben der Pythia".

Im Café Regie betrachtet man die Maskenbildner des Theaters beim Schminken von Magdalena Wabitsch und James Homann unter Corona-Bedingungen – mit "American Psycho" im Ohr. Ein Kunstschaffensprozess ist im Tanzsaal des Theaters über die vier Tage hinweg im Gange: Ein großes Kleid verändert sich durch neue Farben und Materialien. Dazu singen Ipca Ramanovic und Chaz’men Williams-Ali das Freundschaftsduett aus "Don Carlos". Tanz auf Distanz gibt es beim Antiquariat Hatry und bei "Artes liberales". Weitere Stationen sind "eye and art", "Glück", die Galerie Klaus Staeck und eine leer stehende Ladenfläche in der Hauptstraße 116. Es gibt keine feste Reihenfolge, man kann die Stationen nach Belieben ansteuern.

Die Töne holt man sich jeweils über einen QR-Code an den Schaufenstern, der mit der Kamera des Mobiltelefons abgescannt wird. Eine Internetverbindung in der Altstadt braucht man ebenfalls (kostenlos: Heidelberg4you). Damit das alles klappt, stehen Guides vor den Fenstern, die erklären können und mit Tablets ausgerüstet sind, auf denen sie die Audiospur bei Bedarf abspielen. Ansonsten heißt es: Ohrstöpsel mitbringen oder das Smartphone ans Ohr halten.

Die Idee zum kostenlosen Freiluft-Projekt hatten die Dramaturginnen Josefine Rausch und Maria Schneider schon zu Beginn des Corona-Lockdowns. "Wie können wir das Theater zurück in die Stadt bringen?", fragte sich Josefine Rausch. "Wir müssen raus", bedeutete das für sie. Und dann verbanden die beiden jungen Theaterfrauen, was die Corona-Krise ausmachte: schützendes Glas, den betroffenen Einzelhandel der Stadt, die Aktion in frischer Luft, die fortschreitende Digitalisierung.

Aus dem Programm des Stuttgarter Kunstministeriums "Kultursommer 2020" bekam das Projekt 21.000 Euro. Dafür, so Maria Schneider, konnte man etwa Künstler für Sounddesign oder Kostüme verpflichten und Gratis-Kopfhörer sowie die Arbeit der Guides vor den Schaufenstern finanzieren.

Jetzt wünschen sich die beiden Dramaturginnen ganz viel Publikum vor den Schaufenstern – natürlich mit gebotenem Abstand voneinander.