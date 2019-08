Heidelberg. (RNZ/mare) Im Thermalbad darf wieder sauniert werden: Ab Sonntag, 1. September, bis zum Ende der Saison voraussichtlich Mitte Oktober kommt der mobile Saunawagen wieder zum Thermalbad. Das teilen die Stadtwerke Heidelberg mit.

Wie im letzten Jahr bietet das Bergheimer Traditionsbad jeweils wieder sechs Wochen zu Beginn sowie zum Abschluss der besonders langen Freibadsaison den mobilen Saunawagen an. Gegen eine Gebühr von 3 Euro zuzüglich zum Eintrittspreis können Besucher die Sauna in der Kulisse des Bergheimer Freibads nutzen. Besucher mit Mehrfach- oder Saisonkarten können ebenfalls jederzeit an der Kasse Saunabändchen erwerben.

Ab 1. September ist der Saunawagen dann täglich ab 9 Uhr bis zum Kassenschluss, also jeweils eine Stunde vor Badschließung, geöffnet. Derzeit öffnet das Thermalbad von 8 bis 20.30 Uhr, Kassen- und Saunaschluss ist demnach um 19.30 Uhr.

Aufgüsse für jeden Geschmack

Während der Sauna-Öffnungszeit gibt es ab 11 Uhr mehrmals täglich abwechslungsreiche Aufgüsse. Duftrichtungen sind dabei etwa „Muntermacher“ über Kräuteraufgüsse oder „Süße Überraschung“ bis hin zu „Einläuten der Nachtruhe“.

Info: Aufgrund der früher hereinbrechenden Dämmerung verkürzt sich die Öffnungszeit im Thermalbad ab Ende August kontinuierlich, aktuelle Zeiten finden Sie hier.