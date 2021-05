Von Natascha Koch

Heidelberg. Heidelbergs Gastronomie öffnet wieder seine Türen, dazu gehören auch die Kneipen. Die Untere Straße füllt sich, zum großen Teil mit Studierenden, die sich auf ein Bier mit Freunden freuen. Nicht alle kennen aber ihr Limit – und wenn sie es kennen, so ignorieren viele es gerne, denn zum Studieren gehört bei vielen schließlich auch das Trinken. Aber kann man nicht auch ohne Alkohol Spaß haben? Dazu möchte die studentische Kampagne "RethinkyourHDrink" aufrufen.

"RethinkyourHDrink" (zu Deutsch: "Überdenke dein Getränk!"), so heißt die neue Instagram-Kampagne der Pädagogischen Hochschule Heidelberg (PH), die Studierende auf die Folgen von riskantem Alkoholkonsum aufmerksam machen soll. "1,6 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren sind in Deutschland von Alkohol abhängig und circa 1,4 Millionen haben einen riskanten Alkoholkonsum", warnt Emily Koch, Studentin des Studiengangs Prävention und Gesundheitsförderung an der PH. "Davon sind auch besonders Studierende betroffen."

Sie arbeitet zusammen mit sieben anderen Studentinnen ihres Studiengangs seit Herbst letzten Jahres an der Kampagne. Ursprünglich sei geplant gewesen, größere Events wie eine alkoholfreie Party zu organisieren; aufgrund der Corona-Auflagen konnte das aber erstmal nicht umgesetzt werden.

Stattdessen verlagerten sie also ihre Ideen ins Netz. Am vergangenen Montag, 17. Mai, stellte das Team ihren ersten Beitrag zum Thema Alkoholkonsum im sozialen Netzwerk Instagram online. "Instagram bietet uns relativ viele kreative Möglichkeiten", sagt die Studentin Marina Schrader, die auch am Projekt beteiligt ist. "Viele in unserem Umfeld nutzen das und es gibt viele studentische Fachschaften, die unsere Beiträge weiterverbreiten können."

Entstanden ist die Kampagne in Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden der Suchthilfe Heidelberg, dem Transferzentrum der PH und der kommunalen Suchtbeauftragten der Stadt Heidelberg, Eva Leichman. Für sie habe sich die Politik zu lange vor der Diskussion um riskanten Alkoholkonsum gedrückt: "Wir sind ja gar nicht dafür, dass Alkohol ganz verboten wird", sagt sie. "Aber wir wollen dieses Bewusstsein schaffen, dass Alkohol überhaupt nicht ungefährlich ist und dass es überhaupt keinen risikoarmen Konsum gibt – Alkohol ist immer mit einem Risiko behaftet."

Der Fokus liege vor allem darauf, auf Augenhöhe andere Studierende anzusprechen und für das Thema zu sensibilisieren. Deswegen seien die Inhalte auch nicht belehrend, sondern würden sich aus lustigen und informativen Beiträgen zusammensetzen. "Wir wollen ein positives Bild für das nüchterne Feiern fördern", so Emily Koch. "Wir wollen es normaler machen; vielleicht nicht unbedingt cooler, das ist schwierig. Aber so normal, dass es nicht auffällt, wenn man mal keinen Alkohol trinkt." Durch Rezepte für alkoholfreie Getränke oder Gewinnspiele sollen auch die Alternativen zum Trinken aufgezeigt werden.

Von heute auf morgen das Denken der Studierenden zu ändern, das sei weder der Plan noch das Ziel der Kampagne. Stattdessen soll sie eine langfristige Zusammenarbeit darstellen, die dann auch, sobald es die Lage wieder erlaubt, in Präsenz stattfindet. Alkoholfreie Partys oder Kneipenabende, bei denen alkoholfreie Cocktails angeboten werden, stünden noch auf der Agenda. Die Stadt plane zudem weitere Online-Angebote. Es gebe in diese Richtung nämlich noch viel zu tun: "Es geht nicht darum, Alkohol zu verteufeln, sondern für sich selber zu schauen: Wo tut’s mir noch gut? Wann wird’s zu viel?", betont Eva Leichman. "Und dass man sich seinen Alkoholkonsum dann nochmal anschaut und sich überlegt: Muss das wirklich so sein?"