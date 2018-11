Heidelberg. (rnz/rl) Zu Bauarbeiten in der Bergheimer Straße an den Haltestellen Altes Hallenbad und Römerstraße kommt es ab kommendem Montag, 19. November. Das teilte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) mit. Die Arbeiten sollen bis einschließlich Samstag, 8. Dezember, andauern.

Dabei wird der Fahrbahnbelag der Gleistrasse saniert. Hierfür wird der vorhandene Asphalt entfernt und eine neue "halbstarre Deckschicht", ähnlich einer Betonschicht, aufgebracht. Diese wird hinsichtlich einer besseren Haltbarkeit unter der Belastung durch die Busse getestet. Wenn die Ergebnisse zufriedenstellend sind, soll der Belag auch an weiteren Haltestellen in der Bergheimer Straße zum Einsatz kommen.

Im laufenden Bus- und Straßenbahnbetrieb finden tagsüber Fräs- und Asphaltarbeiten statt. Zwischen Sonntag, 25. November, und Freitag, 30. November, müssen diese auch nachts zwischen 21.30 und 4.30 Uhr stattfinden, um den Straßenbahnverkehr nicht zu sehr zu beeinträchtigen. Die Arbeiten finden zeitgleich an beiden Haltestellen statt.

Umleitungen und Ersatzverkehr

Wegen der Arbeiten und der Aushärtung des Belags zwischen Montag, 19. November, bis einschließlich Samstag, 8. Dezember fahren die Busse der Linien 32, 34 und 35 im Bereich der Haltestellen Altes Hallenbad und Römerstraße in beiden Fahrtrichtungen auf der Fahrspur des Individualverkehrs und bedienen die Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand.

Die Linie 5 wird ab Sonntag, 25. November, bis einschließlich Freitag, 30. November, zwischen 21.30 Uhr und Betriebsende zwischen den Haltestellen Betriebshof und Hans-Thoma-Platz in beiden Fahrtrichtungen über die Berliner Straße umgeleitet. Zudem hält die Linie 5 nicht an den Haltestellen Volkshochschule, Römerstraße, Altes Halenbad, Bismarckplatz, Brückenstraße, Kußmaulstraße, Blumenthalstraße und Kapellenweg. Fahrgäste können in diesem Bereich auf die Linie 23 ausweichen.

Ebenfalls ab Sonntag, 25. November, bis einschließlich Freitag, 30. November, zwischen 21.30 Uhr und Betriebsende verkehren die Busse und Bahnen der Linie 22 nur zwischen den Haltestellen Kirchheimer Straße und Betriebshof. Dafür fahren Busse in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Betriebshof und Bismarckplatz und bedienen die Haltestellen Volkshochschule, Römerstraße und Altes Hallenbad.