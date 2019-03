Vor noch nicht einmal zwei Jahren eröffnet und bald wieder Geschichte: "Saks Off 5th" in der Hauptstraße. Foto: Rothe

Heidelberg. (hö) Eigentlich hätte die Sportarena im Darmstädter-Hof-Centrum vor zwei Jahren gar nicht schließen müssen. Denn bald wird es an Ort und Stelle wieder ein ganz ähnliches Sortiment geben: Karstadt-Sports zieht wohl noch in diesem Sommer, spätestens aber im Herbst in die beiden Etagen am Anfang der Hauptstraße. Und damit endet auch das Experiment von „Saks Off 5th“, das im Juli 2017 begonnen hatte.

Damals standen die Leute noch vor dem Edel-Schnäppchen-Paradies Schlange – aber so recht setzte sich die Idee eines „Premium-Outlet“ nicht durch. Die Konkurrenz von „TK Maxx“ zehn Hausnummern weiter ist mit ihrem Ramschkonzept wesentlich erfolgreicher – nicht nur, weil man das leichter aussprechen kann.

Wie die RNZ erfuhr, wird sich „Saks Off 5th“ wohl ganz vom europäischen Markt zurückziehen. Das hängt vor allem am Mutterkonzern dieser Ladenkette: die Hudson Bay Company (HBC), die 2015 Kaufhof (und damit dessen Spartenkaufhaus „Sportarena“) gekauft hatte. „Saks“ ist eigentlich ein traditionsreiches Luxuskaufhaus in New York, seit 1924 ist der Hauptsitz in der Fifth Avenue in Manhattan. Mit den Jahren expandierte der Familienbetrieb, bereits 1990 gründete er seinen Outlet-Ableger „Saks Off 5th“ – übersetzt: „Saks abseits der Fifth (Avenue)“. 2013 wurden Saks und „Saks Off 5th“ von HBC gekauft. Doch nun haben sich die Zeiten geändert: Mittlerweile gehört Kaufhof mehrheitlich zu Karstadt, und HBC überlässt Europa anderen Warenhauskonzernen.

Die Mitarbeiter in „Saks Off 5th“ sollen von „Karstadt-Sports“ übernommen werden, zumal die meisten vorher sowieso bei der „Sportarena“ gearbeitet haben; deren Traurigkeit über den Wechsel hält sich in Grenzen. Das gilt auch für Marc Massoth, den obersten Wirtschaftsförderer der Stadt: „Solch ein neues großes Sportgeschäft im Zentrum finde ich gut, denn das fehlt uns bis jetzt – zumal die ,Sportarena’ ja an sich nicht verkehrt war.“

Etwas anders klingt Sven Rubel vom Einzelhandelsverband Nordbaden: „Es ist bedauerlich, aber nachvollziehbar. Denn das ist nicht das erste amerikanische Unternehmen, das auf dem deutschen Markt scheitert. Was ich aber am meisten bedauere, ist der schnelle Wechsel: So etwas schadet dem Image einer Einkaufsstadt.“ Erst vor einem Monat hatten der Hemdenspezialist Seidensticker und der Schuhhändler Dielmann angekündigt, ihre Filialen in der Hauptstraße in Kürze schließen zu wollen.