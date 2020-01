Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Angela Merkel, Nelson Mandela, William und Kate: Das Goldene Buch der Stadt Heidelberg ist mit prominenten Namen bestückt. Seit Donnerstagnachmittag gehört auch Saša Stanišić zu diesem Kreis. Der Schriftsteller, der im Herbst letzten Jahres mit seinem autobiografischen Roman "Herkunft" den Deutschen Buchpreis gewann, durfte sich nun im Rathaus in das städtische Heiligtum eintragen.

"Jetzt geht eine Reise zu Ende", sagte der 41-Jährige, bevor er den Stift in die Hand nahm. Stanišić floh 1992, während des Jugoslawienkriegs, mit seiner Familie aus dem bosnischen Višegrad nach Heidelberg. Hier fand er eine neue Heimat, lernte die deutsche Sprache und unternahm seine ersten Schreibversuche. Hier, so heißt es in seinem Roman, sei er ein "Heidelberger Junge" geworden.

Dass dies bis heute gilt, zeigen auch seine Worte, die er in das Goldene Buch schrieb: "Heidelberg: meine Kraft. Mein Glück. Meine Stadt." Heidelberg habe es ihm nie schwer gemacht, erklärte Stanišić beim anschließenden Glas Sekt im Büro des Oberbürgermeisters. Ankunft, das sei nicht für jeden das Gleiche. "Nicht jeder kann es so leicht haben wie wir."

Es sei eine Ehre, eine solche literarische Größe in der Stadt begrüßen zu dürfen, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner. Stanišić stehe mit seinen großartigen Werken für Heidelberg als Zukunftsort. Der Schriftsteller sei ein "toller Botschafter" für eine weltoffene Stadt. Damit Stanišić diese Stadt auch in seiner neuen Heimat Hamburg nicht vergisst, überreichte ihm der Oberbürgermeister einen Bildband mit den schönsten Bildern Heidelbergs.