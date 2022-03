Die wichtigste Forschungseinrichtung in Heidelberg ist die Ruprecht-Karls-Universität. Unser Foto zeigt das fast 300 Jahre alte Gebäude der „Alten Universität“ am Uniplatz. Foto: Rothe

Heidelberg. (jola) Eine Gruppe russischer Studenten der Universität Heidelberg positioniert sich in einem offenen Brief klar gegen den Ukraine-Krieg: "Wir müssen jetzt mit allen Mitteln versuchen, den Tod unschuldiger Menschen zu verhindern. Den russischen Angriffskrieg in der Ukraine lehnen wir entschieden ab", heißt es darin. Eine beteiligte Studentin hat der RNZ am Telefon erklärt, was sie und die Kommilitonen dazu bewogen hat, den Brief zu schreiben. Genau wie deren Namen, darf auch ihrer wegen der staatlichen Repressionen nicht öffentlich werden: "Wir haben echt Angst", sagt die 19-Jährige.

"Wir müssen zeigen, dass es uns nicht egal ist, was in der Ukraine passiert und dass die Regierung und die Bevölkerung häufig unterschiedlicher Meinung sind", erklärt die Studentin. Das zeigten auch viele Russen, die gegen den Krieg auf die Straße gehen und dabei riskieren, verhaftet zu werden. "Die russische Regierung nennt das nicht Krieg, sondern Operation. Es ist sogar schon verboten, es Krieg zu nennen", so die 19-Jährige.

Viele der russischen Studenten hätten Familie und Freunde in der Ukraine, heißt es in dem offenen Brief: "Wir können uns keinen Krieg wünschen." Die meisten haben auch Familienangehörige, die in Russland geblieben sind und öffentlich ihre Empörung über das Geschehen trotz der Gefahren zum Ausdruck bringen. Die junge Studentin ist besorgt, dass langjährige Freundschaften und Partnerschaften von Russen und Deutschen in die Brüche gehen. Sie selbst, die aus einer Stadt bei Moskau kommt, war bereits bei einem Schüleraustausch über eine Städtepartnerschaft hier. "Ich war immer mit Deutschland verbunden", sagt sie: "Und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergehen soll."

Die russischen Studierenden sind von dem Krieg überrascht worden: "Was gerade geschieht, war noch vor einem Monat unvorstellbar. Wir haben bis zum letzten Moment nicht geglaubt, dass es zu Kriegshandlungen kommen wird, denn es gibt weder einen wirklichen Grund noch eine Rechtfertigung für diesen Krieg", heißt es in ihrem Schreiben: "Wir unterstützen weder den Standpunkt noch die Maßnahmen der Machthabenden in Russland." So wie die Menschen in Russland jeden Tag auf die Straße gehen, um gegen den Krieg zu protestieren, nähmen auch die Studierenden regelmäßig an Antikriegsdemonstrationen in Heidelberg und Nachbarstädten teil. "Wir protestieren gegen den Krieg mit allen unseren Kräften".

Der offene Brief wird mittlerweile über die sozialen Medien geteilt. Die Initiatoren rufen ihre russischen Kommilitonen dazu auf, ihn zu unterzeichnen. Das geht auch unter www.sturahd.de/brief-russischer-studierender.