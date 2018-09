Heidelberg. (pol/mare) Mehrere Frauen belästigt, einen Mann angegriffen und eine Glasscheibe beschädigt: Das hat sich ein Unbekannter am Dienstagmorgen ins Kerbholz geschnitzt. Das teilt die Polizei mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Beamten belästigte der Mann gegen 7.45 Uhr an der Bushaltestelle "Betriebshof" in Bergheim eine 20-jährige Frau. Als sie in den Bus der Linie 31 gegen 7.56 Uhr in Richtung Neuenheim einstieg, folgt ihr der offenbar betrunkene Unbekannte, der sich selbst als "Russe" bezeichnete und mit russischem Akzent sprach.

Im Bus soll er andere Fahrgäste angepöbelt haben. Als die 20-Jährige an der Haltestelle "Uni-Campus" ausstieg, folgte ihr der Unbekannte, suchte mehrfach Körperkontakt und machte anzügliche Bemerkungen. Als die 20-jährige Frau an ihrer Arbeitsstelle im Neuenheimer Feld ankam, verschwand der Mann.

Dafür belästigte er aber erneut eine 22-jährige Frau, die gegen 8.23 Uhr an der Bushaltestelle "Studentenwohnheim" in den Bus der Linie 31 in Richtung Brückenstraße eingestiegen war. Zwei Stationen später stieg er in den Bus ein, betatschte die 22-Jährige und stieg mit ihr an der Haltestelle "Brückenstraße" aus.

Er folgte der Frau bis zu deren Arbeitsstelle in der Schröderstraße und verfolgte sie bis ins Sekretariat. Von einer Angestellten wurde er des Hauses verwiesen, verließ das Gebäude aber nicht.

Ein 49-jähriger Kollege versuchte, den Mann aus dem Haus zu schieben, worauf er vom Unbekannten in den Schwitzkasten genommen wurde. Es gelang dem 49-Jährigen jedoch, den Angreifer vor die Tür zu setzen. Der 49-Jährige wurde dabei aber leicht verletzt.

Vor der Tür schlug der Pöbler noch gegen eine Scheibe der Eingangstür, die dadurch einen Sprung bekam. Dann flüchtete der Täter erneut zu Fuß.

Die Polizei fand bei der Suche niemanden. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,85 Meter, 30 Jahre alt, möglicherweise russischer Herkunft, er sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent, hatte eine normale Figur, kurze blonde Haare, hellblaue, jedoch stark geröttete Augen; er trug dunkle Kleider und eine Schildkappe. Er war stark betrunken.

Zeugen der Vorfälle melden sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Telefon 06221/45690.