Do-it-yourself ist schon lange ein Trend. Im Mehrgenerationenhaus hieß es jetzt: "Do it Yourself Together". Foto: Rothe

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Da ist was dran: Bevor man sich auf Antworten einlässt, sollte man offen sein fürs Zuhören. "Ich bin der Bernhard. Ich bin 1988 aus Berlin nach Heidelberg gekommen." Der ältere Mann sitzt zufällig einem jungen Inder gegenüber. Fünf Minuten hat Bernhard Zeit, um zu reden, worüber er möchte. Dann übernimmt der Jüngere - und Bernhard hört zu. Am Ende haben sie sich zehn Minuten kennengelernt. Wo? Im Mehrgenerationenhaus (MGH) beim "Road to-Festival".

Hintergrund Hintergrund Das "Begeisterhaus" ist eine Initiative des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI): Auf dem künftigen "Heidelberg Innovation Park" in Kirchheim soll ein Ort entstehen, der allen offen steht, wo in modernen Werkstätten getüftelt, Wissen geteilt und kreativ gearbeitet werden kann, wo sich alle Bürger, ungeachtet von Herkunft, Alter oder Geschlecht begegnen - [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Das "Begeisterhaus" ist eine Initiative des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI): Auf dem künftigen "Heidelberg Innovation Park" in Kirchheim soll ein Ort entstehen, der allen offen steht, wo in modernen Werkstätten getüftelt, Wissen geteilt und kreativ gearbeitet werden kann, wo sich alle Bürger, ungeachtet von Herkunft, Alter oder Geschlecht begegnen - und gemeinsam etwas erschaffen. Der Freundeskreis des DAI hat dafür den "Clock Tower" - ein ehemaliges Verwaltungsgebäude der US-Armee - in den Patton Barracks gekauft. Das Festival "Road to" ist Teil der Initiative "Begeisterhaus", ein auf 100 Tage angelegter gemeinschaftlicher Arbeitsprozess, im Rahmen dessen Veränderungen in Heidelberg mitgestaltet werden sollen. Das Projekt will Themen wie "Soziale Zukunft", "Entfaltung", "Geschichten von Vielen" und "Do it Yourself Together" eine Bühne bieten, ein Ort für Kreativität und Ausprobieren sein. pne

Wer kommt, ist willkommen - denn Ankommen heißt, aufgebrochen zu sein für einen Neuanfang. Aus fremden Personen werden an diesem Wochenende Bekannte: In einer Mitmach-Ausstellung treffen sich Geschichtenerzähler. Darunter sind etwa die 62-jährige Eliana aus Ost-Europa mit einem Ordner voller Dokumente ihres Lebens, Tom (25) aus einem kleinen schwäbischen Dorf, Jubin (33) aus Mumbai oder die 23-jährige Studentin Kübra mit einem Reisegebetsteppich im Rucksack. Die "Geschichten von Vielen" stehen für eine Realität des Alltags, der bunt und vielschichtig ist: "Road to" nennt sich das interaktive Projekt des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI), das sie alle irgendwie einfangen möchte. Das Projekt tingelt seit März durch die Stadt und lädt zu Festivals zu den Themen Soziale Zukunft, Entfaltung, Geschichten von Vielen und "Do it Yourself together" ein (die RNZ berichtete). Die Macher verstehen das Projekt als unfertigen Prozess, der von der Mitarbeit der Heidelberger lebt: Sie teilen sich einen Raum und machen etwas daraus.

Lebenswege begegnen sich im Mehrgenerationenhaus, wo die Besucher sich gegenseitig ihre Geschichte erzählen. Foto: Rothe

Gemeinsam mit anderen Akteuren aus Kunst und Kultur haben die Ideengeber um Evein Obulor und Jasper Schmidt vom DAI nun zur dritten Veranstaltung der Reihe nach Kirchheim ins MGH eingeladen. "Wie schaffen wir neue Öffentlichkeit, in der durch ernst gemeintes Zuhören, Empathie und Anerkennung von unterschiedlichen Lebensentwürfen Repräsentation kein Privileg mehr bleibt?" Das ist das Thema und beim kunterbunten Drei-Tage-Programm im Mehrgenerationenhaus voller Workshops, Mitmachaktionen, Essen, Musik, Kreativität, Geselligkeit, Gesprächen und Diskussionen treffen sich viele Menschen. Die Veranstalter zählen über die Tage rund 200 Gäste. "Wir suchen bewusst Veranstaltungsorte, um auch Nachbarn und verschiedene Generationen anzusprechen", betont Jasper Schmidt. Darauf achte man auch bei der Auswahl der beteiligten Akteure.

Info: Die letzte Veranstaltung beim "Road to-Festival" mit dem Thema "Do it Yourself Together" findet vom 4. bis 6. Juli auf dem Adenauerplatz statt.