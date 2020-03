Der Rathaussaal ist wie bei einer Hochschulklausur bestuhlt. So will die Stadt die Sicherheit für die Räte erhöhen. Foto: Stadt

Von Holger Buchwald

Die Gemeinderatssitzung kann nun doch nicht so einfach abgesagt werden, wie sich das die Fraktionsvorsitzenden am Montagabend noch in einer Telefonkonferenz vorgestellt haben. Nach Auffassung des Rechtsamtes muss am Donnerstag eine Sitzung stattfinden, damit die Verwaltung handlungsfähig bleibt. Oberbürgermeister Eckart Würzner telefonierte gestern selbst mit vielen Stadträten, um sie davon in Kenntnis zu setzen. Zudem verschickte er einen Rundbrief an alle Mitglieder des Gemeinderates. "Wenn die Sitzung juristisch zwingend notwendig ist, werden wir uns natürlich daran halten", sagte Grünen-Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo. Derzeit spreche man sich mit den anderen Parteien ab, wer unbedingt teilnehmen soll, damit mindestens 25 Personen anwesend sind und das Gremium beschlussfähig ist.

Die richtig strittigen Punkte – zu einer möglichen Verlagerung des Ankunftszentrums und zum dynamischen Masterplan für Patrick-Henry-Village – wurden vorsorglich von der Tagesordnung genommen. Stattdessen geht es am Donnerstag nur noch um Themen, bei denen ein breiter Konsens herrscht: Ausführungsgenehmigungen für vorhabenbezogene Bebauungspläne, das Nachrücken von SPD-Stadtrat Karl Emer für den verstorbenen Andreas Grasser. Vor allem aber geht es darum, wie die Stadt den 8077 Betrieben in der Stadt mit 120 400 Erwerbstätigen in der Corona-Krise helfen kann (siehe Artikel oben).

"Wir sind in einer besonderen Situation. Wir müssen als gewählte Vertreter der Bürgerschaft sicherstellen, dass die Stadt schnell und unbürokratisch helfen kann", warb OB Würzner um Verständnis: "Das ist notwendig und zumutbar. Verkäuferinnen, Polizisten, Krankenpfleger, Müllwerker – viele Menschen setzen sich täglich einem höheren Ansteckungsrisiko aus als es bei einer Sitzung mit 1,5 Metern Abstand der Fall ist."

Der OB, die vier Dezernenten und die Fraktionen haben sich nun drauf verständigt, dass die Tagesordnung von ursprünglich 63 Punkten auf 19 reduziert wird. Man habe vollstes Verständnis dafür, wenn einzelne Räte nicht an der Sitzung teilnehmen könnten und wollten, so Würzner. Gemeinsam mit allen Bürgermeistern begrüßt der OB zudem den Vorschlag, in Zukunft Sitzungen als Videokonferenz durchzuführen. Laut Stuttgarter Innenministerium sei das derzeit aber rechtlich nicht möglich. Würzner will sich aber für eine entsprechende Änderung der Gemeindeordnung einsetzen. Auch das Rechtsamt geht davon aus, dass die Räte bei der Sitzung anwesend sein müssen. Entscheidungen per Umlaufbeschluss kämen nur für Punkte mit geringer Bedeutung in Betracht. Bei einer Abstimmung per Skype sei nicht erkennbar, ob die betreffenden Mitglieder des Gemeinderates von außen beeinflusst werden.

Mit dem jetzt gefunden Kompromiss, schaffe es die Stadt, beide Ziele zu erreichen, so Würzner: "Die Handlungsfähigkeit der Stadt für ihre Bürgerschaft zu sichern und gleichzeitig die persönlichen Schutzbedürfnisse der Gemeinderatsmitglieder zu wahren." Man halte sich an die Empfehlungen des Städtetags.

Update: Dienstag, 24. März 2020, 19.33

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Überall in Deutschland sind Kontakte von mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum untersagt. Trotz dieser neuen Situation wollte Oberbürgermeister Eckart Würzner noch am Montagnachmittag an der Gemeinderatssitzung an diesem Donnerstag festhalten. "Die Sitzung findet statt, um wichtige Hilfen für Bürgerinnen, Bürger, Unternehmen und Kultureinrichtungen in Heidelberg zu ermöglichen", sagte ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage. Da sich die Corona-Lage aber sehr dynamisch entwickle, behalte sich der Oberbürgermeister vor, bis zum Eintritt in die Tagesordnung notwendige Änderungen am Ablauf der Sitzung vorzunehmen.

Bei dieser Entscheidung kamen ihm die "Ältesten", also die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderates, nun zuvor. In einer eilig anberaumten Telefonkonferenz einigten sie sich am Montágabend darauf, die Sitzung – zumindest in der geplanten Form – ausfallen zu lassen. Da wegen der Corona-Krise zahlreiche Stadträte mit Vorerkrankungen oder Sorge um ihre Gesundheit und die ihrer Angehörigen ohnehin zuhause bleiben würden, könne man im Großen Rathaussaal nicht tagen.

Denn sonst laufe man Gefahr, dass gerade bei den beiden strittigen Tagesordnungspunkten, in denen es um eine Verlagerung des Ankunftszentrums für Flüchtlinge und den dynamischen Masterplan für das Patrick-Henry-Village geht, eine Zufallsmehrheit zustande komme. Die zahlreichen unstrittigen Tagesordnungspunkte zu Auftragsvergaben bei städtischen Bauvorhaben und Ähnlichem könnten auch per Umlaufbeschluss erledigt werden.

Zudem solle die Stadtverwaltung so schnell wie möglich eine Möglichkeit erarbeiten, wie eine Hauptausschusssitzung per Videokonferenz abgehalten werden könne. Dieser Ausschuss solle Entscheidungen mit einem Finanzvolumen von mehr als 500 000 Euro treffen können und in Krisenzeiten den Gemeinderat ersetzen.

Diese Beschlüsse aus der gestrigen Telefonkonferenz werden von allen Fraktionen im Gemeinderat mitgetragen. Doch zuvor gab es noch viel Diskussionsbedarf, wie eine Blitzumfrage am frühen Nachmittag bei den Fraktionsvorsitzenden ergeben hatte. "Es wäre unverantwortlich, in dieser Situation die Sitzung stattfinden zu lassen", sagte SPD-Fraktionschefin Anke Schuster, die noch bis Freitag selbst in häuslicher Quarantäne ist, weil ihre Tochter Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Studienkollegin gehabt hatte.

Vor allem die beiden strittigen Tagesordnungspunkte, sollten jetzt nicht diskutiert und beschlossen werden, forderte auch Sahra Mirow (Die Linke). Bei den Planungen für PHV sei das Verhältnis von Wohnungen und Arbeitsplätzen grundlegend verändert worden. "Das halten wir für schwierig. Dazu müsste es jetzt eigentlich Diskussionsveranstaltungen geben, die aber in der Corona-Krise nicht möglich sind", so Mirow. Ähnlich argumentiert Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke): "Wir befinden uns in einer Situation, in der die Zivilgesellschaft keine Möglichkeit hat, eigene Veranstaltungen durchzuführen."

Man könne es keinem Stadtrat verdenken, wenn er aus Sorge um seine eigene Gesundheit der Sitzung fernbleibe, sagte auch GAL-Fraktionsvorsitzende Judith Marggraf. Wenn es darum gehe, in der Krise die Finanzbefugnisse des Oberbürgermeisters zu erweitern, müsse man nach Lösungen suchen, die nicht die persönliche Anwesenheit der Stadträte erfordere. Derek Cofie-Nunoo (Grüne) sprach sich für eine einvernehmliche Lösung aus und hatte daher auch zu der Telefonkonferenz des Ältestenrates eingeladen. "Es ist zwingend für die Verwaltung, dass der laufende Betrieb weitergehen kann", sagte er: "Und wir müssen wichtige Themen besprechen, wie man den vielen Leuten, die in ihrer finanziellen Existenz bedroht sind, wirkungsvoll helfen kann."

Dies sah die CDU am Montagnachmittag noch anders. "Es stehen auch einige Punkte auf der Tagesordnung, in denen wir jetzt Aufträge an die Wirtschaft vergeben", so Fraktionschef Jan Gradel: "Es wäre ein falsches Zeichen, den Betrieb jetzt einzuschränken." Um die Sitzung möglichst gefahrlos abhalten zu können und den Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Stadträten zu ermöglichen, schlug CDU-Stadtrat Matthias Kutsch vor, die Sitzung ins Freie zu verlegen oder zumindest eine große Turnhalle zu nutzen.

FDP-Fraktionschef Karl Breer sah keinen Grund, den Sitzungsort zu verlagern. "Die Stadt ist gut genug organisiert, dass wir weit genug voneinander weg sitzen." Die Wählerinitiative "Die Heidelberger" tat sich schwer mit der Entscheidung, ob eine Sitzung stattfinden sollte, wie Fraktionschefin Larissa Winter-Horn betonte. "Wir haben auch zuerst gedacht, dass wir zuhause bleiben sollten. Es gibt auf der anderen Seite so viele Menschen, die auch jetzt arbeiten müssen." Aus Verantwortung gegenüber der Heidelberger Bevölkerung sollte die Sitzung stattfinden.