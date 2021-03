Heidelberg. (jola) Die Tat erschütterte im November 2019 den Stadtteil Rohrbach: Ein damals 20-Jähriger erstach im Wahn seine Mutter. Die große Jugendkammer des Heidelberger Landgerichts entschied im Juli 2020: Weil der junge Mann unter Schizophrenie leidet, wird er in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Das Heidelberger Amtsgericht musste sich ebenfalls mit dem Fall beschäftigen: Denn der junge Mann stellte Ende 2020 durch seinen Betreuer einen Erbscheinantrag beim Nachlassgericht. Das Gericht sollte feststellen, dass er der Alleinerbe seiner von ihm getöteten Mutter sei. Davon berichtete das Amtsgericht nun in seiner Jahresbilanz.

Grundsätzlich ist derjenige, der einen Erblasser getötet hat, erbunwürdig. So regelt es Paragraf 2339 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Doch gilt das erstens nur, wenn von den nächsten Erbberechtigten die Erbschaft angefochten und die Erbunwürdigkeit durch eine Klage in einem Gerichtsurteil festgestellt wird. Und zweitens muss der Erblasser – also in diesem Fall die Mutter – "widerrechtlich getötet" worden sein, wie es im Gesetz heißt.

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist die Tötung nicht widerrechtlich, wenn die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen wurde. Genau dies hat hier das Landgericht aber rechtskräftig festgestellt: Stimmen hatten ihm befohlen, seine Mutter umzubringen. "Und Sie waren diesen Stimmen ausgeliefert", sagte der Vorsitzende Richter André Merz damals bei der Verkündung des Urteils. Er habe das Unrecht der Taten nicht einsehen können, habe also ohne Schuld gehandelt, so Merz: "Damit war eine Bestrafung ausgeschlossen."

Das heißt: Das Nachlassgericht hatte keinen Grund, dem Sohn die Ausstellung eines Erbscheins zu verweigern. Wie groß das von ihm geerbte Vermögen ist, "entzieht sich der hiesigen Kenntnis", heißt es vom Amtsgericht. Auch wann der junge Mann entlassen wird, ist noch unklar. Die Unterbringung in der Psychiatrie ist erst einmal unbefristet. In regelmäßigen Intervallen werde der Zustand des Mannes aber überprüft, erklärte Richter Merz bei der Urteilsverkündung. Paranoide Schizophrenie sei allerdings eine "Lebenszeitdiagnose": "Es geht nicht weg, damit muss man leben."