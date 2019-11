Heidelberg-Rohrbach. (svs) Wer in Rohrbach einen Platz in einer Kindertagesstätte sucht, hat es nicht leicht. Die Kinderbetreuung wird dort , wie in vielen anderen Gemeinden, von kirchlichen Einrichtungen maßgeblich unterstützt. Sie bieten bezahlbare Kitaplätze und haben oft die Möglichkeit, kleinere Gruppen zu betreuen. Aber die Infrastruktur der kirchlichen Kitas bröckelt.

Vor dem katholischen Gemeindezentrum in der Rohrbacher Straße haben sich einige Mitglieder der SPD Rohrbach versammelt. Ihr Anliegen: einen weiteren kirchlichen Kindergarten vor der Schließung bewahren. Die katholische Kirche hat sich entschlossen, das Grundstück, auf dem auch der St. Theresia-Kindergarten liegt, zu verkaufen. Dies würde die Betreuungssituation in Rohrbach deutlich einschränken. Erst vor einigen Monaten hatte das evangelische Gemeindezentrum in der Heinrich Fuchs-Straße seine Schließung angekündigt.

Die Kirchen begründeten dieses Vorgehen mit einer Veränderung ihres Aufgabenfeldes. Kirchliche Inhalte seien in der Kinderbetreuung nicht mehr gewünscht. Zudem gingen wegen des Mitgliederschwunds auch die Beiträge zurück. So könnten diese sozialen Einrichtungen kaum noch getragen werden.

„Der St. Theresia-Kindergarten steht auf einem Filet-Grundstück. Auf der freigewordenen Fläche könnte beispielsweise Wohnraum entstehen. Das ist zwar auch gut, löst aber das Problem der Kinderbetreuung in Rohrbach nicht“, beteuert Bernd Knauber, Vorsitzender des Ortsvorstand der SPD Rohrbach.

Wird Rohrbachs katholischer Kindergarten geschlossen, gebe es dort keine kostengünstige Kindertagesstätte mehr, die eine Vollzeitbetreuung anbiete. Weder Stadt noch Kirchen hätten eine entsprechende Einrichtung. Als einzige Alternative blieben private Kitas, die zwar eine Vollzeitbetreuung anbieten, aber preislich weit über den kirchlichen Einrichtungen liegen. Da sich diese Einrichtungen selbst finanzieren müssen, bieten sie kaum kleine Kindergartengruppen an, denn diese sind kaum wirtschaftlich zu führen.

Der Kindergarten St. Theresia ist so eine Einrichtung. „Ich war als kleines Mädchen selbst hier“, berichtet Sabrina Ruby, die sich dafür eingesetzt hatte, dass ihr Sohn dorthin kommt. Gerade die Qualität der Betreuung in den privaten Kitas ist ein Thema: „Wer sich selbst finanzieren muss, kann sich keine kleinen Gruppen leisten und wird so bei einem ungünstigeren Betreuungsschlüssel teurer“, bemängelt die Pädagogin Renate Emer, die selbst Leiterin einer Kindertagesstätte war und mit der SPD für einen Erhalt von St. Theresia eintritt. Die Stadt berufe sich letztlich darauf, dass es in Heidelberg genügend städtische Einrichtungen gebe.