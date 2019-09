Heidelberg-Rohrbach. (pol/rl) Im Gewerbegebiet Rohrbach-Süd wurde am Sonntag ein 17-Jähriger geschlagen und mit einem Messer verletzt. Das teilte die Polizei mit. Der Jugendliche war am Sonntag auf der Straße "Im Breitspiel" und danach in der Hertzstraße unterwegs gewesen. Gegen 13.40 Uhr traf er in Höhe eines Supermarktes auf einen anderen 17-Jährigen, der mit mehreren weiteren Männern unterwegs war.

Beide kannten sich laut Polizei flüchtig. Das 17-jährige Gruppen-Mitglied soll den anderen 17-Jährigen aufgefordert haben, dass alle zusammen in eine Tiefgarage gehen. Der Angesprochene lehnte ab und lief nun in Richtung der Haltestelle Rohrbach Süd davon. Daraufhin soll ihn die Gruppe verfolgt und dabei fortlaufend beleidigt haben.

Auf einem Parkplatz an der Haltestelle in der Nähe eines Kiosks soll der 17-jährige Verfolger mit einem Messer auf den Jugendlichen losgegangen sein und ihn verletzt haben. Danach soll die Gruppe in einen Bus gestiegen sein.

Info: Die Ermittler vom Polizeirevier Heidelberg-Süd suchen nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese mögen sich unter 06221/34180 melden.