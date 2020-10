Von Steffen Blatt

Heidelberg. Ein bisschen Provokation muss sein. Darum zieht Hans-Jürgen Fuchs zum Fototermin mit der RNZ sein grünes Jackett mit den Hirschknöpfen an – in manchen Kreisen Symbol von Spießigkeit und konservativem Mief. "So gehe ich auch zu den Grünen", sagt Fuchs, der ebenda – und bei der Grün-Alternativen Liste – Mitglied ist. Vielleicht zieht er die Jacke auch am Samstagabend an, wenn er nach sieben Jahren im Amt als Vorsitzender des Rohrbacher Stadtteilvereins verabschiedet wird – ein Amt, das er nicht ganz freiwillig aufgibt.

Eigentlich hatte sich Fuchs zehn Jahre vorgenommen. Kurz vor Weihnachten 2018 jedoch bekommt er Probleme beim Luftholen – und ein Vierteljahr später liegt er auf dem OP-Tisch in der Heidelberger Uniklinik, wo ihm die Ärzte zwei Bypässe einsetzen. "Ich habe immer endlos gepowert. Aber nach der Operation wurde mir klar, dass ich in die zweite Reihe zurücktreten muss." Ein Tritt auf die Bremse, eine unmissverständliche Nachricht seines Körpers, es etwas langsamer angehen zu lassen. Es war nicht der erste dramatische Umbruch im Leben von Hans-Jürgen Fuchs. Der 63-Jährige erzählt noch von weiteren Wendepunkten bei diesem Gespräch in seinem liebevoll hergerichteten Haus am Fuß der Melanchthon-Kirche in Alt-Rohrbach. Und natürlich von "seinem" Stadtteil.

Ende der 1970er-Jahre ist so ein Wendepunkt. Fuchs, der aus dem hessischen Lampertheim stammt, ist gerade mit seinem Lehramtsstudium an der Heidelberger PH fertig, da verstirbt überraschend sein Vater. Anstatt irgendwo im Land ins Referendariat zu gehen, bleibt er in der Nähe der Mutter und setzt noch ein Magisterstudium in Sozialpädagogik drauf – so wird er nicht Lehrer, sondern arbeitet jahrelang an der Volkshochschule Badische Bergstraße in Weinheim.

Ende der 1990er Jahre wieder ein dramatischer Einschnitt. Seine Frau stirbt, und Fuchs ist plötzlich alleinerziehender Vater einer zweijährigen Tochter. Wenn sie abends im Bett ist, fragt er sich, was er nun mit seiner Zeit anfangen soll. Er macht sich als Grafiker selbstständig, eignet sich die Fähigkeiten und die Möglichkeiten der aufkommenden Computertechnik selbst an. Dabei ist er bis heute geblieben.

Solche Schicksalsschläge prägen einen Menschen, sie erden – und sorgen dafür, dass sich einer nicht in ideologischen Höhen umtreibt, sondern auf dem Boden bleibt. Und so mag es Fuchs dann auch nicht, wenn man ihn – trotz seiner politischen Mitgliedschaften – als Alt-Linken bezeichnet. Rechts und links, das sind nicht die Kategorien, in denen er denkt. "Ich mag diese Frontstellung gegen die Konservativen nicht", sagt Fuchs. "Man muss die anderen wertschätzen, die Vereine etwa. Die machen doch die Kultur an der Basis." Ein Pragmatiker also, ohne ideologische Scheuklappen – genau der Richtige, um sich in einem Stadtteil wie Rohrbach zu engagieren.

Dort lebt Fuchs seit 1990. "Wir sind mit kleinen Kindern hergezogen, und es hat gegärt im Stadtteil. Da waren die Alteingesessenen und Neubürger wie wir", erinnert sich Fuchs. Die "Neuen" veranstalten Live-Konzerte in Cafés oder Laien-Zirkusvorstellungen in einem Zelt auf dem Kerweplatz. "Das war chaotisch, manchmal ein Durcheinander – aber total spannend." Fuchs und andere wollen mitmachen, mitgestalten. Aber wie? In den Bezirksbeirat kommt man nur mit Parteibindung, und in den Stadtteilverein trauen sie sich nicht so recht, dort sitzen die "alten" Rohrbacher.

Also gründen sie 2001 den Verein "der Punker", benannt nach einem sagenhaften Rohrbacher Bogenschützen aus dem Mittelalter. "Das war keine Gegenveranstaltung zum Stadtteilverein, sondern als Ergänzung gedacht, um Neubürger und Alteingesessene in Kontakt zu bringen", betont Fuchs. Und es funktioniert: Man arbeitet zusammen und erreicht etwas – etwa die Umgestaltung von Rohrbach-Markt, einer der Meilensteine in Fuchs’ Rückblick. Zusammen mit der Verlegung des Wochenmarktes ans Alte Rathaus und dem Umbau des Platzes dort sind das für ihn die entscheidenden Schritte zur Belebung des Stadtteils. Auch bei der Planung zum Quartier am Turm mischen sich die "Punker" ein und gehen für den Erhalt der alten Klinkermauern auf die Barrikaden – mit Erfolg.

Bei so viel Engagement und Kooperation ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass Bernd Frauenfeld ebenjenen Hans-Jürgen Fuchs fragt, als er 2013 einen Nachfolger für das Amt des Stadtteilvorsitzenden sucht. Doch der lehnt ab. Er findet, dass jemand das Amt übernehmen solle, der stärker in der Vereinsszene verankert ist. Als dann bei der öffentlichen Sitzung neu gewählt werden soll, findet sich zunächst kein Kandidat. Dann schlägt einer vom "Punker" Fuchs vor, der im Publikum sitzt, um für seinen Verein zu berichten. Nach einer Sitzungsunterbrechung sagt er schließlich zu und wird mit großer Mehrheit gewählt. "Ich hatte immer eine große Klappe, dann musste ich eben auch Verantwortung übernehmen."

Das hat Fuchs die vergangenen sieben Jahre getan – und gemerkt, wie anstrengend der Job sein kann. Besonders belastend wird es im September 2016 – die Sache mit der Kerweschlumpel. Als das traditionelle Symbol des Festes damals erstmals nicht verbrannt wird, gerät Fuchs in einen Shitstorm, "den bisher einzigen meines Lebens". Auf die Verbrennung zu verzichten, ist schon im Jahr zuvor im Stadtteilverein beschlossen worden, und zwar einstimmig. Lange hat es bereits Kritik daran gegeben, und im Jahr zuvor war die Zeremonie so düster geraten, dass die meisten Besucher in keiner guten Stimmung nach Hause gegangen waren.

Nun aber wird auf Facebook behauptet, die Tradition sei aus Rücksicht auf Geflüchtete abgeschafft worden, aus der Sorge, sie könnten beim Anblick der brennenden Strohpuppe erneut ein Trauma erleiden. Fake News, aber der Ton ist gesetzt, und die Kommentatoren ereifern sich über politische Überkorrektheit, fürchten den Untergang des Abendlandes. Und Fuchs bekommt die Kritik ab, nicht nur digital, sondern auch in – durchaus unangenehmen – persönlichen Begegnungen.

Was denkt er heute über die Nicht-Verbrennung? "Es war mein größter Fehler in den sieben Jahren, dass ich diese Abstimmung zugelassen habe. Das hätte der Stadtteilverein nicht einfach so entscheiden dürfen. Es geht hier um Traditionen, und die darf man den Leuten nicht einfach so wegnehmen, auch wenn man selbst wenig damit anfangen kann."

Respekt für die Anderen, auch wenn sie andere Ansichten haben, das ist Fuchs’ Credo – außer, wenn es um Rechtsaußen geht. Der Fehler wird dann auch schnell wieder rückgängig gemacht. Im Jahr darauf wird die Schlumpel-Verbrennung wieder eingeführt, mit einer anderen Inszenierung – und kaum jemand beschwert sich.