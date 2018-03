Von Denis Schnur

Heidelberg. Abschiebungen gehören in Deutschland mittlerweile zum Alltag, meist bekommt die "einheimische" Bevölkerung davon kaum etwas mit. Bei Familie Ramadani, die bis zum 17. Januar in Rohrbach lebte, ist das anders: Weil das Paar mit seinen vier Kindern zwischen drei und sieben Jahren überraschend nach Belgrad abgeschoben wurde, herrscht viel Aufregung. Denn anders als viele andere, die Deutschland verlassen müssen, lebte die Familie lange in der Stadt - und vor allem die Kinder waren in Kindergarten und Nachbarschaft beliebt.

Deswegen regt sich nun Widerstand: Die Initiative "Rohrbach sagt Ja", der "Punker", der Asyl-Arbeitskreis und viele Einzelpersonen machen mobil. Sie unterstützen die Roma-Familie in Belgrad zur Zeit mit Spenden und fordern die Stadt auf, sie zurückzuholen. Eine entsprechende Petition wurde laut Valentina Schenk von "Rohrbach sagt Ja" und dem "Punker" bereits von mehr als 220 Menschen unterzeichnet. Unterstützung erhält die Familie unter anderem vom Kindergarten St. Albert: "Seit Tagen fragen die Kindergartenkinder nach Medina und Rafis und verstehen nicht, warum sie so plötzlich umgezogen sind, ohne dass sie sich verabschiedet haben", heißt es in einer Stellungnahme der Mitarbeiter. An die Adresse der Stadt schreiben sie: "Wir möchten Sie bitten, Ihre Entscheidung zu überdenken, da wir sehr um die seelische Entwicklung der Kinder und um ihre Eltern fürchten."

Gut sechs Jahre hatte die Familie in Rohrbach verbracht, bis sie in der Nacht zum 17. Januar aus dem Bett geklingelt wurde. Eine halbe Stunde blieb zum Packen, dann ging es zum Flughafen - und nach Belgrad. "Dabei sind sie hier zuhause", klagt Schenk. "Die Kinder sind zum Teil hier geboren, sprechen besser deutsch als serbisch."

Die junge Familie, die 2011 einreiste, hat hier jedoch kein Asyl bekommen. 2014 entging sie einer Abschiebung, weil Mutter Safidina schwanger war und Vater Ruzdi eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker begonnen hatte. Möglich gemacht hatte das die Stadtverwaltung - "gegen den erbitterten Widerstand des Regierungspräsidiums", wie Integrationsbürgermeister Wolfgang Erichson betont. "Wir wollten ihnen eine Chance geben." Die Heidelberger Dienste betreuten Ruzdi, für die Dauer der Ausbildung erhielt die Familie eine Duldung. Das Modell hatte 2003 schon mit Ruzdis Vater funktioniert. Auch sein Asyl-Antrag wurde abgelehnt, er absolvierte eine Ausbildung zum Metzger. Er lebt noch heute in Heidelberg, ist bestens integriert.

Auch bei Ruzdis Familie lief es zunächst gut: Die beiden ältesten Mädchen gingen seit Herbst in die Grundschule, ihre jüngeren Geschwister in den Kindergarten St. Albert. Mutter Safidina fand eine 450-Euro-Stelle als Haushälterin. "Und Ruzdi hat gelernt wie ein Verrückter", erinnert sich Franz Maucher. Seine Frau Ulrike Glumm gab der Familie Deutschunterricht, er hat noch immer Kontakt mit ihr.

An der Prüfung am Ende der Ausbildung scheiterte Ruzdi jedoch 2017. Weil er in der Berufsschule nicht klargekommen sei, sagen seine Unterstützer. Weil er überfordert gewesen sei, so der Arbeitgeber. Kurz darauf verlor er die Stelle, wurde von der Stadt an eine weitere Firma vermittelt. Doch auch dort konnte er sich nicht durchsetzen. "Der Arbeitgeber dachte, der packt das nicht", erinnert sich Erichson.

Dass jemand, der von den Heidelberger Diensten betreut wird, gekündigt werde, komme "ganz selten" vor. Dass es Ruzdi Ramadani passierte, hatte gravierende Folgen: Die Duldung der Familie war an seine Ausbildung geknüpft. Als sie im Oktober 2017 beendet wurde, war für das Regierungspräsidium klar, dass die Familie Deutschland verlassen muss. "Daraufhin wurden aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet", bestätigt eine Sprecherin der Behörde.

Denn obwohl die Kinder hier aufgewachsen sind, hängt das Aufenthaltsrecht vom Familienoberhaupt ab. "Und zumindest bei ihm liegt keine erfolgreiche Integration vor", so Erichson. Eine Ausweitung der Duldung auf eine dritte Ausbildungsstelle sei rechtlich nicht möglich, so schwer ihm das falle: "Wir sind uns der menschlichen Dimension dieses Falls bewusst", so der Bürgermeister, der zwar weiter mit dem Regierungspräsidium im Gespräch ist, aber auch betont: "Im Augenblick sind uns die Hände gebunden."

Das sehen die Unterstützer anders: Sie pochen darauf, dass die Stadt einen Passus im Aufenthaltsrecht geltend macht, nachdem integrierte Ausländer ein Aufenthaltsrecht in Deutschland bekommen. "Ich halte das für machbar und dringend notwendig", erklärt Anne Feßenbecker, die Anwältin der Familie. Da die Ramadanis länger als sechs Jahre in Deutschland gelebt hätten und für ihren Lebensunterhalt selbst sorgen könnten, sei das möglich. Einen entsprechenden Antrag habe sie bei der Stadt gestellt. "Die Ausländerbehörde kann dem stattgeben." Den Lebensunterhalt könne der Vater durch einen Job bei der AVR in Sinsheim bestreiten. Der RNZ liegt ein Arbeitsvertrag vor, demzufolge der 30-Jährige dort am 18. Januar als Kraftfahrer hätte beginnen sollen - einen Tag nach der Abschiebung. Die Stadtverwaltung bestätigt zwar, dass der Antrag bei ihr eingegangen ist, betont aber, dass sie ihn ablehnen müsse, weil beim Familienvater keine nachhaltige Integration vorliege. Der Arbeitsvertrag ändere nichts.

Für die Freunde der Ramadanis ist das nicht fair: "Das ist eine ganz angenehme Familie, die nach Rohrbach gehört", erklärt Maucher. Man wolle trotz allem weiter kämpfen, betont auch Schenk. "Es gibt viele nützliche Mitglieder der Gesellschaft, die keine fertige Ausbildung haben." Wenn am 1. März der Gemeinderat tagt, wollen sie ihr Anliegen vortragen, unterstützt von der Linken. Und auch Anwältin Feßenbecker sagt, sie wolle alle rechtlichen Mittel ausschöpfen: "Das bisherige Ergebnis ist unerträglich."