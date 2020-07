Heidelberg. (pol/mün) Am Samstagabend soll ein 23-Jähriger im Stadtteil Rohrbach kurz nach 18 Uhr seine 20-jährige Ehefrau mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben. Dabei wurde auch ihre zweijährige Tochter verletzt.

Der 23-Jährige wurde noch in dem Haus in Rohrbach als Tatverdächtiger festgenommen und am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen ihn erließ.

Am Dienstag teilte die Polizei mit, dass der Angriff in einer sozialen Einrichtung in Rohrbach stattfand. Der 23-Jährige sei bislang nicht kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Es hätte vorher auch keine Anhaltspunkte gegeben, die auf eine Gefahr für Mutter und Kind hingewiesen hätten.

Derzeit würden die 20-Jährige und ihre Tochter in einer Klinik behandelt. Lebensgefahr bestehe nicht mehr. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats für Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Update: Dienstag, 7. Juli 2020, 16.15 Uhr

Hinweis: In einer ersten Meldung hatte die Polizei als Tatort Kirchheim genannt und sich später korrigiert.