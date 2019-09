Schon im April war RNZ-Mitarbeitern grüne Farbe an den Pfoten und am Bauch des Katers aufgefallen. Foto: privat

Heidelberg. (man) Für die Mitarbeiter der RNZ gehört Sancho mittlerweile schon zum festen Inventar. Der rote Kater ist eigentlich in der Plöck zu Hause, macht es sich aber oft in den Geschäftsräumen und im Innenhof der RNZ in der Neugasse bequem.

Auch sonst streunt der Kater gern in der Altstadt umher. Zu seinem Gebiet gehören Plöck, Märzgasse, Neugasse, St. Anna-Gasse und die Hauptstraße. Das Tier scheint allerdings nicht überall willkommen zu sein: Unbekannte haben den Rücken des Katers vor kurzem mit roter Farbe besprüht.

Schon im April war Mitarbeitern der RNZ grüne Farbe an Sanchos Hinter- und Vorderpfoten sowie am Bauch aufgefallen. Dass der Kater sich die Farbe selbst zugefügt hat, halten sie für unwahrscheinlich.