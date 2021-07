RNZ. Letzten Sommer lagen die riesigen Buchstaben im Schlossgarten. Doch jetzt ist die Skulptur "The Helpless" erstmals so zu sehen, wie Künstler Jean-Luc Cornec sie wollte: aufeinandergestapelt und fast vier Meter hoch. Inspiriert hat ihn ein Satz des US-Autors James Baldwin: "It is a very rare man who does not victimize the Helpless" ("Es gibt wenige Menschen, die einen Hilflosen nicht zum Opfer machen"). Die Skulptur, die Cornec gemeinsam mit dem Interkulturellen Zentrum entwickelt hat, ist am Samstag, 10. Juli, von 21.30 bis 24 Uhr im Innenhof des Palais Graimberg am Kornmarkt zu sehen. Zeitgleich wird das Schaffen Baldwins auf dem Kornmarkt mit Lichtspielen an Häuserfassaden zum Leben erweckt.