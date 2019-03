Heidelberg. (RNZ) Klavier mit Füßen statt mit Händen spielen? Wie das funktioniert, erleben Besucher am Montag und Dienstag, 11. und 12. März, live im Hauptbahnhof. Von 11 bis 18 Uhr steht hier ein über sieben Meter langes "Walking Piano" - bekannt aus dem Film "Big" mit Tom Hanks - Neugierigen zur Verfügung, um ihre Step-Klavierkünste und ihr Koordinationstalent auszuprobieren. Darüber hinaus stehen in jeweils 15-minütigen Übungseinheiten zwei Profis den Besuchern zur Seite, um kleine Performances am Riesen-Klavier einzustudieren.

Dank leuchtender Tasten, die jeweils den nächsten Ton und Schritt angeben, kann jeder Anfänger schon nach Minuten eine kleine Melodie tanzen. Die Übungen finden auf der großen Aktionsfläche im Bahnhof statt. Zwischendurch glänzen die Profis mit Showeinlagen.