Von Birgit Sommer

Heidelberg. Wann ist das Restaurantschiff am Neuenheimer Ufer endlich fertig? Besitzer Frank Hilbert ist schon mehr als vier Jahre an der Renovierung dran und wollte eigentlich im vergangenen Winter eröffnen. Doch musste er den Zeitpunkt noch einmal verschieben: In seiner Firma in Spanien, die in großem Stil Kräuter etwa für die Märkte Skandinavien und Russland anbaut, dauerte es länger als gedacht, die Folgen von Überschwemmungen zu beseitigen. Und das hatte dann Vorrang.

"Ich bin derjenige, der am dringendsten eröffnen will", bekannte Hilbert. Schließlich habe er mehr als 1,3 Millionen Euro aus seinem Privatvermögen in die Renovierung eines schrottreifen Schiffes gesteckt. Derzeit würden Tresen, Küche und Toiletten eingebaut. Damit soll das Schiff noch einmal 25 Tonnen schwerer werden und 15 Zentimeter tiefer im Wasser liegen.

Wenn es vollständig ausgestattet ist, muss es noch einmal für einen sogenannten Krängungsversuch für ein paar Tage zu einer Werft gebracht werden: Dabei wird die Stabilität des Schiffes überprüft.

Jetzt terminiert Frank Hilbert den Eröffnungszeitpunkt auf das Jahresende. Mit Betreibergesellschaften aus Hamburg und Berlin verhandelt er, was die Restaurantgäste künftig erwartet.

Die Stadt Heidelberg hat ihre baurechtliche und denkmalschutzrechtliche Genehmigung jedenfalls bis Ende Februar 2021 verlängert. Diese ist erforderlich, weil das Schiff im Gebiet der Gesamtanlagenschutzsatzung Altstadt liegt. Wegen der vorher zu prüfenden Schwimmfähigkeit durch das Wasser- und Schifffahrtsamt werden solche Genehmigungen immer befristet erteilt, erklärte die Stadt.

Weil die baurechtliche Genehmigung für den Schiffsaufbau zuerst nicht vorlag, hieß es zwischendurch auch "eineinhalb Jahre Stillstand" bei der Renovierung. "Ich wusste nicht, dass ich für den Aufbau eine Genehmigung brauche", sagt Hilbert, "das hatte mir das beauftragte Unternehmen nicht mitgeteilt." Verkehrssicher ist das Schiff jedenfalls, das wurde im Jahr 2012 letztmals geprüft.