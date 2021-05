Anna Wienhard, Professorin am Mathematischen Institut, erforscht höherdimensionale Geometrien. Die 3D-Drucke in ihren Händen veranschaulichen die hyperbolische Geometrie, die Kunst an der Wand Pflasterung (links) und Apollonische Kreispackung (rechts). Foto: Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Wer die Mathematikerin Anna Wienhard googelt, findet immer ein strahlendes Lächeln auf ihren Fotos. Macht Mathematik etwa glücklich? "Es macht Spaß", sagt die Heidelberger Professorin tatsächlich. Sie hat Freude an der Forschung, aber auch daran, mit anderen zusammenzuarbeiten. Dem Klischee des einsam arbeitenden Genies, des Tüftlers und Problemlösers will sie keinesfalls entsprechen, sondern gemeinsam Fortschritte machen, am besten in einer Gruppe mit vielen jungen, internationalen Mathematikern.

Genau das macht die 43-Jährige auch, an der Universität, als Forschungsgruppenleiterin am Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS) und mit ihrem neuen Projekt zu Symmetrien in der Mathematik, für das sie vom Europäischen Forschungsrat zwei Millionen Euro über fünf Jahre bekommt. Dieser ERC-Grant, sagt Anna Wienhard, kaufe ihr Zeit für Forschung, denn sie könne sich zum Beispiel ein Semester lang in der Lehre vertreten lassen. "Wie schafft sie das alles?", denkt man und erfährt, dass sie gemeinsam mit Ehemann Daniel Roggenkamp, Mathematik-Professor an der Uni Mannheim, auch noch vier Kinder zwischen 4 und 13 Jahren großzieht, darunter Zwillinge.

Da gibt es weder Oma noch Kinderfrau, nur "eine sehr gute Kita" für die Vierjährigen, eine ziemlich selbstständige Tochter von 13 und einen ziemlich selbstständigen Sohn von 11 Jahren. Ihre Nachmittagsaktivitäten koordinieren die beiden schon selbst. Und Mama kommt dann zur "Familienzeit" am frühen Abend, ehe sie sich später wieder an den Computer setzt. Ein bisschen flexibel müssen die Eltern natürlich schon sein. Dann findet Anna Wienhard sogar mal Zeit zum Tennisspielen.

"Was macht die Faszination von Mathematik aus?", fragen sich diejenigen, die bis zum Abitur keinen rechten Zugang zur Materie fanden. "Für mich ist es, Strukturen aufzudecken", sagt die Professorin. Sie will nicht nur den Beweis dafür haben, dass eine These stimmt. Sie will darlegen, warum man erwarten sollte, dass sie stimmt. Intuition und kreatives Denken seien ganz wichtig.

Tröstlich für Studienanfänger könnte sein, dass es im Laufe der Zeit einfacher wird, die Mathematik zu durchdringen. "Gewöhnung hilft", sagt Anna Wienhard und erinnert sich an ihr eigenes Klavierspiel – wie Schönbergs atonale Klavierstücke beim Üben zu neuen Klangerlebnissen wurden. "Mein Doktorvater sagte immer, man lerne auch durch Osmose", lacht die Mathematikerin.

Ihren Studenten ist viel Osmose – Durchdringung durch die Haut – zu wünschen: Die Durchfallquote im ersten Semester liegt bei 30 Prozent. Sie weiß auch, woran es liegt: "Es reicht nicht, eine Vorlesung zu konsumieren. Es ist wichtig, nachzuarbeiten, die Konzepte selbst zu erarbeiten." Der Hausaufgabenzettel ist in ihren Augen eine erste Art von Forschung. Dabei will Anna Wienhard es den Interessierten nicht schwer machen. Sie erklärt gerne. Fragen stellen sei sowieso wichtig in der Mathematik, findet sie, weil man damit schon über das Problem und die Antwort nachdenke.

Ihr selbst fiel die Mathematik immer leicht. Die Eltern waren Physiker, und ihr Vater brachte ihr gleich den Oberstufenstoff ihrer älteren Schwester bei. Doch ein Mathe-Nerd wurde Anna Wienhard nicht. Sie interessierte sich für Geschichte und ging noch als Schülerin für ein Sozialprojekt nach Brasilien. Sie hat in Bonn auch nicht nur Mathematik studiert, sondern gleichzeitig Evangelische Theologie. Die fand sie ziemlich vielseitig, weil mit Kirchengeschichte und Philosophie angereichert. Mit dem kirchlichen Examen in der Tasche kam das erste theologische Forschungsprojekt: die Rezeption des Holocaust in der jüdischen und christlichen Theologie. Für ihre Mathematik-Promotion schloss sich ein längerer Forschungsaufenthalt an der ETH Zürich an.

Sieben Jahre lang lehrte und forschte Anna Wienhard dann in den USA, ihre ältesten Kinder wurden dort geboren. Die Babys hat die Mathematikerin bei der Arbeit einfach um den Bauch gebunden. Im Jahr 2012 nahm sie den Ruf der Uni Heidelberg an, lehnte andere Angebote in den USA, Deutschland und Österreich immer wieder ab. "Ich habe mich mehrfach für Heidelberg entschieden", blickt die Professorin zurück. Für eine gute Uni, die einen lebendigen Austausch der theoretischen Mathematik mit Informatik und Physik ermöglicht, für eine schöne Stadt.

Fast wäre sie dann aber doch zurück in die USA gegangen. 2014 weilte sie samt Familie acht Monate lang am California Institute of Technology, besser bekannt als Caltech, einer privaten Spitzenuniversität in Pasadena. Doch das HITS konnte sie mit einer neuen interdisziplinären Forschungsgruppe wieder nach Heidelberg locken.

Der Familie habe es in Pasadena gut gefallen, sinniert Wienhard – und ihr selbst gefällt das akademische System in den USA mit seinem kollegialen Miteinander. Noch einmal genoss sie es 2019 ein halbes Jahr lang in Berkeley in Kalifornien. Das Mathematical Sciences Research Institute hatte 80 internationale Wissenschaftler zusammengerufen. Ihr Ehemann war dabei, und die Kinder liebten den Schulwechsel trotz Aufnahmeprüfung. "Zehn Kinder waren dort in einer Klasse, alle am Lernen interessiert." Am liebsten hätte Anna Wienhard diese Schule mit nach Heidelberg genommen.

Ach ja, die große Tochter ist schon einige Jahre im Förderprogramm "Jugend trainiert Mathematik". Doch Mathematikerin wie die Eltern muss sie nicht werden. "Meine Kinder können machen, was sie wollen." Allerdings glaubt Anna Wienhard, dass ein mathematisches Grundverständnis auf vielen anderen Gebieten hilfreich sein kann. Die analytischen Fähigkeiten seien universal einsetzbar.

Seit Oktober ist Anna Wienhard auch wissenschaftliche Leiterin der Heidelberg Laureate Forum Foundation und damit für den Inhalt des jährlichen Netzwerktreffens der weltweit ausgezeichneten Mathematiker und Informatiker mit jungen Wissenschaftlern verantwortlich. Für sie "eine einzigartige Veranstaltung", diese Wissenschaften in der Öffentlichkeit – auch bei Schülern – sichtbar zu machen.