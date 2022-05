Von Marion Gottlob

Heidelberg. Man kann von den Indianern lernen. Davon ist Rebecca Netzel fest überzeugt: "Die Indianer achten die Natur – sie leben die ökologischen Gedanken." Und nicht nur das. Die Indianer verfügen auch über eine eigene Art des Erzählens und Dichtens. Vor Kurzem hat die Heidelberger Sprachwissenschaftlerin Rebecca Netzel über diese tiefe Verbundenheit mit der Natur ein Gedicht geschrieben, das beim Bubenreuther Literaturwettbewerb mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde. Außerdem hat sie einen Doppelband mit gleich zwei modernen Indianer-Romanen veröffentlicht. "Ich bin von dieser Kultur fasziniert", sagt die 59-Jährige.

Das Gedicht "Die Seele der Bäume" handelt von den Stimmen der Pflanzen: "Wir sind das grüne Volk. Höre das Raunen unserer Kronen." Netzel erklärt: "Für die Indianer ist die Natur beseelt. Die Menschen können mit dieser Natur sprechen." Ein Beispiel: Wenn Indianer eine Pizza essen, so bemühen sich einige, den "Seelen" der Pflanzen zu danken, die in der Pizza verarbeitet wurden. Netzel gefällt das. Sie hat sich mit ihrem Gedicht so sehr der Kultur der Lakota-Indianer genähert, dass sich Indianer in dem Text erkennen. "Sie haben mir gratuliert, es ist ein Gedicht aus der Lakota-Welt geworden."

Rebecca Netzel ist in Flensburg groß geworden. Ihr älterer Bruder hat leidenschaftlich gerne Karl-May-Romane gelesen. Netzel lächelt: "Ich war damals noch zu klein zum Lesen." Auch die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg hat sie nicht besucht. "Es hat sich nicht ergeben." Nach Heidelberg kam sie zum Studium. Heute ist sie promovierte Dozentin am Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Uni Heidelberg.

Ihr großes, indianisches Aha-Erlebnis hatte sie bei einem Aktionstag zu den Lakota im Deutsch-Amerikanischen Institut. Sie war so berührt, dass sie in den folgenden Jahren die Ferien in den Indianer-Reservaten unter anderem bei Pine Ridge in South Dakota verbrachte und ehrenamtlich Kinder unterrichtete. Schließlich wurde sie von einer Sioux-Familie mit einem Ritual in einer Schwitz-Hütte adoptiert.

Damals hat Rebecca Netzel ein Lehrbuch zur Lakota-Sprache entworfen. Sie erzählt: "Ich wollte diese Sprache unbedingt lernen. Es gab zwar schon Pionierwerke, auch auf Deutsch, aber noch keine umfassende Anleitung." In ihrem eigenen Lehrbuch macht sie die Leser mit dem Wortschatz, der Grammatik, der Landeskunde und einem Indianer-"Knigge" bekannt. Inzwischen ist das Lakota-Buch in der dritten Auflage erschienen.

Auch wenn sie schon einige Jahre nicht mehr in den USA war, besteht der enge Kontakt zu ihrer Seelenfamilie weiter – auch in der Corona-Zeit. "Die Indianer in den Reservaten haben sich um Impfungen und weitere Schutzmaßnahmen bemüht," sagt Netzel. Ihre Indianer-Familie hat sich glücklicherweise nicht infiziert. Doch die Not infolge der Arbeitslosigkeit ist natürlich dennoch groß.

Damit beschäftigt sich der neue Roman "Der Adlerblick zum Horizont": Ein Indianer-Junge möchte der Armut des Reservats entkommen. Aufgrund seiner künstlerischen Begabung erhält er ein Stipendium in Deutschland. Was passiert? Der Jugendliche erlebt in Frankfurt einen Kulturschock. Netzel erklärt: "Ich zeige die positiven und negativen Seiten der indianischen wie der deutschen Kultur. Ich werte und verurteile nicht."

Der zweite Roman des Doppelbandes "Am Gipfel der Sonnenpyramide" handelt von einer Mexiko-Touristin, die sich überlegt, ob sie wegen der Liebe ihr ganzes Leben bei den mexikanischen Indianern verbringen könnte. Erneut ist der kulturelle Unterschied das Thema. Nun schreibt Netzel schon am nächsten Roman. Fast jeden Tag übt sie die Lakota-Sprache: "Ohne Übung geht das Können verloren." Sie lächelt noch einmal und sagt: "Tanyán awániglaka ye" – auf Deutsch: "Bleiben Sie gesund."

Info: Rebecca Netzel: "Der Adlerblick zum Horizont". In dem Buch ist der weitere Roman "Am Gipfel der Sonnenpyramide" enthalten. 422 Seiten. 18 Euro. Triga Verlag.