Heidelberg. (shy) Schock beim Homeschooling – ein mutmaßlicher Hackerangriff beschäftigt die Kriminalpolizei Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim. Laut Polizei gelang es bislang unbekannten Tätern, am Freitagvormittag neben Musikvideos mehrere Dateien mit mutmaßlich pornografischen sowie rechtsradikalen Inhalten in den Online-Unterricht einer sechsten Klasse in Heidelberg einzuspielen. Um welche Schule es sich konkret handelte, teilte die Polizei am Sonntag auf RNZ-Nachfrage nicht mit. Ein Sprecher sagte lediglich, dass sich der Vorfall an einer Heidelberger Realschule ereignet hat.

Die Schulleitung hatte nach Bekanntwerden des vermeintlichen Cyberangriffs das Polizeipräsidium Mannheim informiert. Experten für die Sicherung digitaler Spuren und IT-Beweissicherung haben die Ermittlungen aufgenommen. Neben den Beamten der Cybercrime-Inspektion werden auch Spezialisten des Staatsschutzes eingesetzt. In Zusammenarbeit mit der betroffenen Schule werde das Ereignis durch die besonders geschulten Beamten der Prävention gemeinsam mit den Schülern aufgearbeitet, teilte die Polizei abschließend mit. Ein ähnlicher Fall hat sich – laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" – vor einigen Tagen an einer Grundschule in Mainz zugetragen.

Update: Sonntag, 24. Januar 2021, 19.23 Uhr

Cyberangriff auf Schule während Online-Unterricht

