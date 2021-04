Heidelberg. (shy) Der Schock sitzt noch tief. Am Dienstagnachmittag saß eine RNZ-Leserin, die anonym bleiben möchte, am Schreibtisch in ihrer Wohnung in der Weststadt, als auf einmal alles ganz schnell ging: Ein Raubvogel flog laut schreiend durch die geöffnete Balkontür, krachte gegen einen Blumentopf und flüchtete sich dann unter den Schreibtisch.

"Anfangs dachte ich, es wäre ein Taube. Aber als er unter dem Tisch hervorlugte, sah ich seinen gebogenen Schnabel, die Fiederung am Hals und die stechenden Augen", so die Weststädterin. Zwischenzeitlich fand sie heraus, dass es sich um einen Sperber handelte.

Geistesgegenwärtig habe sie das Fenster geöffnet, woraufhin sich der Vogel ins Freie in Richtung Römerstraße flüchtete. Zum Entsetzen der Leserin verlor er dabei allerdings seine Beute – eine tote Maus in desolatem Zustand.

Abgesehen vom Schrecken, der ihr immer noch in den Gliedern sitzt, ärgert sich die Weststädterin darüber, dass sich für den Vorfall niemand interessierte. Weder Polizei noch Veterinäramt seien bereit gewesen, sich die Situation vor Ort anzusehen. Sie ist indes überzeugt davon, dass der Vogel von zwei Tauben gejagt wurde; die hätten den Raubvogel bis auf ihren Balkon verfolgt. Seit Jahren gebe es eine Taubenplage auf der Straße und im Hinterhof, beklagt die Dame. Die Stadt unternehme dagegen nichts.

Die Weststädterin würde sich wünschen, dass die Stadt in dieser Problematik stärker mit dem Naturschutzbund (Nabu) zusammenarbeite. Als ersten Schritt fordert sie jedoch, dass die Stadt das Fütterungsverbot von Tauben durchsetzt – im Zweifelsfall auch mit empfindlichen Bußgeldern.