Heidelberg. (pol/mare) Die Polizei hat einen Raubüberfall aufgeklärt, der Täter wanderte hinter Gittern. So weit, so gut. Das Besondere daran: Die Tat wurde am 16. Februar 2017 begangen. Doch neue Spuren überführten nun den Täter. Das teilen die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Rückblende: Es ist der 16. Februar 2017, ein Donnerstag. Der Tatort ist ein Hochhaus am Otto-Hahn-Platz in Emmertsgrund. Ein Mann überrascht ein damals 13-jähriges Mädchen gegen 13.30 Uhr in ihrer Wohnung, drängt sie nach drinnen und fesselt sie. Dann durchsucht er die Wohnung und stiehlt eine größere Summe Bargeld aus dem Tresor.

Das Mädchen kann sich schließlich selbst befreien und rief ihre Mutter am Arbeitsplatz an. Diese alarmiert gegen 14.15 Uhr die Polizei.

Dann ging die Suche nach dem Täter los. Sie blieb erfolglos. Bis jetzt. Ein Datenabgleich beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg brachte den entscheidenden Hinweis. Denn dabei wurde einem heute 35-jährigen Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis eine DNA-Spur vom Tatort zugeordnet.

Jetzt reagierten die Behörden schnell: Die Staatsanwaltschaft erwirkte am 22. März 2019 den Haftbefehl. Und noch am selben Tag klickten die Handschellen. Der Mann wurde einer Richterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt und anschließend ins Gefängnis gebracht.

Der Fall ist aber noch nicht zu Ende. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermittelt weiter gegen den Mann - es geht um die Hintergründe und das Motiv für den Raubüberfall auf die 13-Jährige.