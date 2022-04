Heidelberg. (pne) Endlich wieder im Liegestuhl entspannen und bei einem kühlen Getränk die Sonne und den Blick auf den Neckar genießen: Seit Ostersamstag lädt der "Neckarort" am Römerbad an der Ernst-Walz-Brücke wieder dazu ein. Geöffnet ist dienstags bis donnerstags zwischen 14 und 20 Uhr, freitags und samstags zwischen 14 und 22 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr.

Statt von Palmen und Sandstrand sind Besucher aktuell noch von Bauzäunen umgeben: Die Stadt baut unterhalb der Brücke den Radweg aus. Ende April sollen die Arbeiten aber abgeschlossen sein – und die kleine Oase wieder in voller Blüte stehen. Der Verein "Neckarorte" bespielt regelmäßig von Frühjahr bis Sommer verschiedene Räume am Neckar, um die Stadt näher an den Fluss zu holen.