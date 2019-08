Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Ein 19-Jähriger sitzt an der Haltestelle, es ist der letzte Tag im September 2018, Viertel vor drei in der Nacht. Dem Studenten fällt eine Gruppe Männer auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf. Sie streiten. "Ich habe versucht, nicht aufzufallen, wollte keinen Ärger bekommen", erzählt der heute 20-Jährige vor Gericht. Mit gesenktem Kopf wartet er an der Haltestelle Kirchheim-Rathaus auf seinen Anschluss. Doch den Ärger konnte er nicht vermeiden. Was in dieser Nacht passierte, musste nun das Landgericht klären.

Auf der Anklagebank sitzt ein heute 24-Jähriger und muss sich wegen besonders schweren Raubes verantworten. Die Staatsanwältin verliest die Anklageschrift: Der damals 23-Jährige habe dem jungen Mann das Handy überraschend aus den Händen genommen, ihn dann mehrmals geschubst, als der Student sein Mobiltelefon wiederbekommen wollte, und zuletzt versucht, einen Metallpfeiler eines Maschendrahtzauns aus dem Boden zu ziehen. Der Student soll daraufhin aus Angst davor, mit dem Pfeiler angegriffen zu werden, geflüchtet sein.

Der Vorsitzende Richter Christian Mühlhoff möchte zunächst etwas über die Lebensumstände des Tunesiers erfahren. Er sei das älteste von sechs Kindern, erzählt der Mann, seine Mutter sei schwer krank, brauche Medikamente. "Es war schwierig für meinen Vater, für unseren Unterhalt zu sorgen." Die Unruhen in seiner Heimat hätten das Leben der Familie noch schwerer gemacht. "Deshalb habe ich mich entschlossen, das Land zu verlassen und meine Familie zu unterstützen", erklärt der 24-Jährige. Ende 2015 sei er in Italien angekommen, habe in einer Pizzeria, einem Uhrengeschäft und als Friseur gearbeitet. Den Beruf habe er nach der Schule gelernt.

Dann soll damit Schluss gewesen sein: "Als Salvini kam, war es schwierig zu arbeiten, für uns ohne Papiere." Um weiter seiner Familie Geld zuschicken zu können, habe er nach Frankreich ausreisen wollen. "Doch die Grenzen waren dicht." Ein Freund soll ihm geraten haben, über die Schweiz nach Deutschland zu reisen und von dort nach Frankreich zu kommen. Das sei einfacher.

Schließlich kommt der Mann Anfang September 2018 in Deutschland an, lebt im Ankunftszentrum Patrick Henry Village. Einmal klaut er Essen im Supermarkt, drei Mal Kleidung. Er bekommt mehrere Strafbefehle. Am 30. September, gegen 2.45 Uhr, wird aus dem Diebstahl des Handys ein Raub, als er Gewalt anwendet und droht.

Die Gewalt und die Drohung mit dem Pfeiler leugnet der Mann vor Gericht. Er habe ihn nicht geschubst und sich auf dem Pfosten lediglich abgestützt. Doch das glaubt ihm das Gericht nicht. Der Student schildert das Geschehen ganz anders, "äußerst differenziert und ohne Belastungstendenzen", wie Richter Mühlhoff feststellt. Und auch die Fingerabdrücke auf dem Pfosten erzählen eine andere Geschichte und bestätigen die Version des heute 20-Jährigen.

Die Polizei wartete damals auf die Zuordnung der Fingerabdrücke, dann will sie - es ist mittlerweile November - den Angeklagten festnehmen. Der hat in der Zwischenzeit jedoch seinen ursprünglichen Plan verwirklicht und ist nach Frankreich ausgereist. Dort habe er auf dem Bau und bei einem Gemüseverkauf gearbeitet, berichtet er. Auf dem Nachhauseweg habe ihn dann die Polizei kontrolliert, er sei weggelaufen, habe aber niemanden angefasst. In den Akten steht jedoch, es sei um Raub, Diebstahl und Widerstand gegen Staatsbeamte gegangen. Der Angeklagte wurde in Frankreich verhaftet und schließlich nach Deutschland ausgeliefert.

Hier verurteilte ihn das Gericht nun zu einer dreijährigen Haftstrafe. "Der Sachverhalt ist übersichtlich, eindeutig und klar", sagt Mühlhoff in der Urteilsbegründung. Der Angeklagte verzichtete noch im Saal auf Rechtsmittel, das Urteil ist damit rechtskräftig.