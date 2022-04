Von Denis Schnur

Heidelberg. Das Bündnis Radentscheid erhöht den Druck: Am Samstag wollen die Aktivisten im Rahmen einer Rad-Demo über 10.000 Unterschriften an die Stadtverwaltung übergeben und damit ein Bürgerbegehren für eine fahrradfreundlichere Stadt einleiten. Sie fordern etwa ein zusammenhängendes Radwegenetz, Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit sowie mehr verkehrsberuhigte Bereiche. Binnen zwei Monaten muss dann der Gemeinderat über die Forderungen beraten. Wenn sie rechtlich zulässig sind – was die Stadt bezweifelt – und nicht vom Stadtparlament übernommen werden, könnte es sogar zum Bürgerentscheid über die Verkehrspolitik kommen.

Dabei wollten die Initiatoren eigentlich einen anderen Weg einschlagen. Die 10.000 Unterschriften – rund 7800 sind nötig zur Einleitung des Bürgerbegehrens – haben sie schon seit sechs Monaten zusammen. Doch im September 2021 verzichtete das Bündnis noch auf die Abgabe. Stattdessen wollte man gemeinsam mit der Stadtverwaltung an der Verkehrswende arbeiten. "Wir haben uns damals gegen die Abgabe entschieden, weil wir dachten, dann kommen wir schneller voran", erklärte Larissa Weigel, eine der drei Vertrauenspersonen des Radentscheids.

Doch es kam anders. Ein gutes halbes Jahr später gebe es noch keine Ergebnisse. "Die Gespräche mit der Verwaltung wurden immer wieder verschoben", berichtet Dominic Egger, ebenfalls Vertrauensperson. Zwar habe die Stadtspitze bekundet, dass man dieselbe Vision teile. "Aber zu Verhandlungen darüber, wie wir die erreichen, kam es nicht." Nach einem ersten Termin habe die Verwaltung mehrere abgesagt. Erst nach der Ankündigung, die Unterschriften doch abzugeben, habe es ein zweites Gespräch gegeben.

Dabei habe man durchaus Verständnis, dass die Situation im Amt für Verkehrsmanagement schwierig sei, so Larissa Weigel. Die Behörde leidet unter Personalmangel. "Und Corona macht natürlich auch vor der Verwaltung nicht Halt." Aber auch in so einer Lage müsse es möglich sein, die Verkehrswende voranzubringen.

Und dass ein Großteil der Lokalpolitik und der Verwaltung das möchte, bezweifeln die Radaktivisten nicht. "Es gibt sehr engagierte Mitarbeiter", ist Egger sicher. Doch die würden ausgebremst – durch Bürokratie und den Widerstand von Autobesitzern. "Die sind immer wieder Hasstiraden ausgesetzt." Diesen Menschen wolle man mit dem Einleiten des Bürgerbegehrens Mut machen, zeigen dass über 10.000 Menschen hinter dem Anliegen stehen – und gleichzeitig das Tempo anziehen. Denn die Mitarbeiter hätten auch gesagt: "Ohne Druck passiert in Heidelberg nichts", so Egger, "und das nehmen wir jetzt ernst."

Dabei hoffe man noch immer darauf, gemeinsam mit der Verwaltung Veränderungen zu erreichen – und nicht durch einen Bürgerentscheid zu erzwingen. Die Abgabe der Unterschriften bedeute nicht, dass die Gespräche gescheitert seien, betont Weigel. "Im Gegenteil: Sie gehen weiter, haben jetzt aber eine neue Verbindlichkeit. Das ist ja auch im Interesse der Stadtverwaltung." Im Idealfall prüfe diese in den nächsten zwei Monaten nicht nur das Bürgerbegehren auf Rechtmäßigkeit, sondern erstelle gleichzeitig – gemeinsam mit den Initiatoren – ein Konzept für schnelle Verbesserungen im Radverkehr. Egger ist überzeugt, dass das auch im Sinne des Gemeinderates wäre. "Wir sind im Austausch mit den Fraktion. Die Mehrheit steht für einen Neustart in der Radverkehrspolitik."

Und auch im Rathaus betont man auf RNZ-Anfrage, dass man weiter mit den Aktivisten reden möchte und gemeinsame Ziele teile. Jedoch wundert man sich, dass das Bündnis nun das Bürgerbegehren einleitet. "Aus Sicht der Stadtverwaltung waren die Gespräche auf einem guten Weg", erklärt eine Sprecherin. Der "Einigungsprozess" über konkrete Verbesserungen im Radverkehr laufe noch, derzeit fänden entsprechende Termine statt.

Info: Die Rad-Demo startet am Samstag, 9. April, um 13 Uhr am Gadamerplatz. Am Donnerstag, 7. April, informieren die Initiatoren ab 18 Uhr bei einer Online-Veranstaltung darüber, wie es mit dem Radentscheid weitergeht. Interessierte können sich unter https://linktr.ee/radentscheid_hd zuschalten.