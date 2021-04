Heidelberg. (RNZ) Das ursprünglich für Mai geplante Queer-Festival in Heidelberg ist pandemiebedingt abgesagt worden. Das teilten die Veranstalter am Dienstagmittag mit. Eine Prachthausstellung wird in den Straßen Heidelbergs am 8. Mai aber zu sehen sein.

Derzeit laufen die Vorbereitung für die Ausstellung "Queer is not Anti” auf Hochtouren, die Fotos als Plakate in das Heidelberger Stadtbild bringen soll, so die Veranstalter. Dieses Jahr seien über 150 Projekte von Amateur- und Profifotograf*innen aus der ganzen Welt eingegangen. Von einer internationalen Jury werden nur die besten Projekte ausgewählt, die ab dem 8. Mai auf den Straßen Heidelbergs und im Internet zu sehen sein werden. Die diesjährige Ausstellung wird erneut unterstützt vom Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg.