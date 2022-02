Olesya Schröder, 34, lebt seit sechs Jahren in Heidelberg, aktuell in der Bahnstadt. Aufgewachsen ist sie in Luzk, im Nordwesten der Ukraine, zwei Autostunden von der belarussischen Grenze entfernt. Foto: Philipp Rothe

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Olesya Schröder kam 2009 zum Studieren nach Deutschland, seit sechs Jahren lebt sie nun in Heidelberg. Aufgewachsen ist sie in Luzk, im Nordwesten der Ukraine – rund zwei Stunden Autofahrt entfernt von der belarussischen Grenze, wo aktuell russische Soldaten stationiert sind. Im RNZ-Interview erklärt die 34-Jährige ihre Sicht auf die Krise im Osten Europas – und warum eine Ukraine ohne Demokratie für sie nicht vorstellbar ist.

Frau Schröder, machen Sie sich Sorgen um Ihr Heimatland, die Ukraine?

Ich mache mir große Sorgen, vor allem um den Staat und die Demokratie. Die Ukraine hat sich nach dem Zerfall der Sowjetunion sehr positiv entwickelt, gerade was Freiheit, Zivilgesellschaft und Rechtsstaatlichkeit betrifft.

Sie wurden noch in der Sowjetunion geboren, wuchsen dann in der 1991 unabhängig gewordenen Ukraine auf. Welche Erinnerungen haben Sie an den Wechsel vom Vielvölkerstaat zum selbstbestimmten Einzelstaat?

Als Kind habe ich das nicht wirklich verstanden und wahrgenommen. Was ich mitbekommen habe, waren Diskussionen darüber, welche Entwicklungsrichtung die beste für die Ukraine ist. Ich persönlich habe die demokratische Entwicklung als Jugendliche und junge Erwachsene immer als richtig und natürlich angesehen. Nur in einer freien demokratischen Gesellschaft kannst du dich frei entfalten. Das ist es, was jeder Mensch will.

Russlands Präsident Wladimir Putin sieht in der heutigen Ukraine einen Staat, der vom Westen instrumentalisiert wird. Verstehen Sie das?

Nein, das kann ich nicht verstehen. Diese Behauptung ignoriert den Willen der Menschen in der Ukraine, die die Demokratie gewollt haben und dafür eingetreten sind. Für meine Generation ist klar, dass es keine Alternative zu einem freiheitlichen, demokratischen Staat gibt. Aber auch viele Ältere möchten nicht zurück in die Zeit der Sowjetunion. Sie erinnern sich noch gut an ein System, das sehr von Korruption und Repression geprägt war – in dem man etwa seinen Beruf nicht frei ausüben oder seine Meinung nicht frei äußern konnte.

Was war Ihr Gedanke, als Sie am Montag Putins Fernsehansprache an das russische Volk gesehen haben?

Putin hat sein wahres Gesicht gezeigt und klar gemacht, dass er die Ukraine und die Demokratie ablehnt. Was er gesagt hat, ist eine vollkommene Leugnung der Geschichte. Die Ukraine hat eine lange Tradition an Staatlichkeit, die immer wieder unterdrückt wurde. Zum Glück gibt es den ukrainischen Staat heute trotzdem. Ich hoffe, das bleibt so.

Haben Sie noch Familie und Freunde in der Ukraine?

Ja, meine Familie, aber auch viele Freunde leben noch dort.

Was berichten sie Ihnen aktuell?

Ich habe erst diesen Dienstag mit meinen Eltern telefoniert. Sie klangen besorgt, versuchen aber ruhig mit der Lage umzugehen. Auch in ihrem Wohnort Luzk sei es sehr ruhig, viele leben weiter ihren normalen Alltag.

Wann waren Sie zuletzt in der Ukraine?

Im Sommer habe ich mit meinem Mann und mit den Kindern meine Eltern besucht.

Wie haben Sie die Stimmung vor Ort erlebt?

Die Stimmung war friedlich, sehr normal. Natürlich bekommt man immer etwas mit von dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine im Osten des Landes, den es ja seit 2014 gibt – aber das ist fast schon Gewohnheit.

Der ukrainische Präsident Selenskyj bat zuletzt öfter um mehr Hilfe Deutschlands, gerade mit Waffenlieferungen. Wie sehen Sie das: Muss die Bundesrepublik sich stärker für die Ukraine engagieren?

Viele Ukrainer, auch ich persönlich, wünschen sich mehr Unterstützung von Deutschland. Gleichzeitig verstehe ich die Argumente der Bundesregierung und weiß zu schätzen, was Deutschland im Sinne von langfristigen Investitionen in die Wirtschaft für die Ukraine getan hat. In der aktuellen Situation scheint es so, dass die Ukraine alles mobilisieren muss, um sich gegenüber Russland wehren zu können – leider wird es dafür wohl auch Waffen brauchen.

Wird der Konflikt Ihrer Meinung nach weiter eskalieren?

Ich hoffe sehr, dass es eine diplomatische Lösung geben wird. Die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine könnte für Putin die Chance sein, die Aggression gesichtswahrend zu beenden – aber das ist vielleicht auch naiv gedacht, gerade wenn man seine jüngsten Aussagen verfolgt hat. Ich befürchte, Putin wird weitere Gebiete im Osten der Ukraine erobern wollen, und das kann natürlich zu einem großen Krieg führen.

Wollen Sie die Ukraine wieder besuchen?

Wir würden gerne in den Osterferien hinfliegen. Sollte es zu gefährlich werden, werden wir es natürlich nicht machen. Aber die Frage ist: Was ist gefährlich? Wahrscheinlich wird sich die Situation nicht verbessern. Und wahrscheinlich ist es das Beste, wenn man versucht, weiterzumachen.