Heidelberg. (RNZ) Bei den derzeit laufenden Sanierungsarbeiten auf dem Dachboden der Providenzkirche fielen Schäden an der Stuckdecke aus dem 19. Jahrhundert auf. Nach eingehender Prüfung durch einen Restaurator wurde festgestellt, dass die Decke weitaus stärker gefährdet ist, als man dachte. Selbst bei möglichst erschütterungsfreiem Arbeiten auf der Baustelle besteht die Gefahr, dass sich Teile aus der Decke lösen und herabfallen könnten. Um niemanden zu gefährden, bleibt die Providenzkirche während der Bauarbeiten bis voraussichtlich Mitte September geschlossen. Die Gottesdienste werden so lange ins Providenz-Gemeindehaus (Karl-Ludwig-Straße 1) verlegt.

Die neuen Orte für bereits geplante Veranstaltungen will die Evangelische Kirche kurzfristig bekannt gegeben. So findet das Konzert des Heidelberger Madrigalchors am Samstag, 23. März, um 19 Uhr in der Peterskirche (Altstadt) statt.