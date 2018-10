Der Ginkgo ist der wohl bedeutendste Baum im Garten an der Providenzkirche. Am oberen linken Bildrand ist die Spitze der Libanon-Zeder zu erkennen. Foto: Rothe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Es gibt Neuigkeiten in Sachen "Providenzpark": Am morgigen Freitag trifft sich die Stadtkirche mit Vertretern der Gemeinderatsfraktionen. Dabei wird sie ihr Vorgehen erklären, einen Teil der bisherigen Freifläche hinter der Providenzkirche bebauen zu wollen und gleichzeitig die Baumdenkmale zu erhalten.

Das Treffen ist vor allem aus kommunalpolitischer Sicht wichtig: Wie stark ist unter den Stadträten der Wunsch nach Erhalt der Freifläche - und eventuell einem Verzicht auf den Neubau? Wird man die Stadt bitten, nach einem Ersatzgrundstück zu suchen, auf dem die neue Hochschule für Kirchenmusik, die bisher in der Weststadt angesiedelt ist, gebaut werden könnte? Denn nach Stand der Dinge soll sie im Providenzgarten unterkommen.

Mittlerweile meldete sich der Baumforscher Professor Andreas Roloff von der Technischen Universität Dresden zu Wort: Der von vielen Altstädtern gepriesene Ginkgo sei tatsächlich eine Besonderheit: Mit 5,08 Metern Stammumfang ist er das zweitdickste Exemplar seiner Art in Deutschland - jedenfalls, wenn man ihn mit den in der Datenbank der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft eingetragenen Bäumen vergleicht. Der Weimarer Goethe-Gingko, gepflanzt 1813, hat einen Umfang von nur 3,51 Metern. Von der Stärke kann Roloff auch in etwa auf das Alter des Heidelberger Baums schließen: um die 250 Jahre. Damit wäre er einer der ältesten Ginkgo-Bäume in Deutschland, denn sie wurden erstmals vor 270 Jahren aus China importiert.

Die Kartierung der deutschen Ginkgo-Bäume ist noch mangelhaft, wie Roloff zugibt. In der Datenbank sind nur 48 Bäume erfasst - bisher keiner in Heidelberg (dabei steht ein stattliches Exemplar im Park der Rohrbacher Thoraxklinik), aber auch nicht der im Weinheimer Herrmannshof, der mit 3,52 Meter Umfang etwa so stark ist wie der berühmte Goethe-Ginkgo. Diese Baumart ist in Deutschland an sich nicht besonders selten, weil sie als sehr robust gilt. Aber erst in den letzten 50 Jahren trat sie ihren Siegeszug als Stadtbaum an, die meisten Exemplare sind also noch relativ jung.

Doch welche der zwei Dutzend Baumdenkmäler im Providenzgarten - ein Ginkgo, eine Rosskastanie, eine Schwarzkiefer, eine Libanonzeder und 20 Eiben - sind am erhaltenswürdigsten? "Ganz klar Ginkgo und Libanonzeder", so der Experte. Der Status als Naturdenkmal sei "eine Art Lebensversicherung für die Bäume", ein Abholzen erfordere eine genaue Prüfung durch die Behörden. Roloff - der die Heidelberger Gegebenheiten aus eigener Anschauung noch gar nicht kennt - will aber nicht ausschließen, dass ein Neubau auf dem Areal denkbar wäre. Er schlägt vor, "die zwei, drei kostbarsten Gehölze zu integrieren". Aber er drängt auf einen möglichst großen Abstand des Fundaments zu den Bäumen, das Minimum setzt er mit fünf Metern an.

Doch dann fehlt einem Neubau möglicherweise der Platz: Zwar stehen Ginkgo und Libanonzeder am Rand des nur etwa 20 Meter breiten Gärtchens, zur Landfriedstraße hin. Wenn die Bauherren dann aber auch noch einen Abstand zur gegenüberliegenden Gartenterrasse des Café Schafheutle einhalten müssen, kann das neue Gebäude nicht sehr groß werden.