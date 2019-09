Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Ungefähr 200 Menschen haben am Sonntagnachmittag rund drei Stunden lang an der Molkenkur gegen eine Veranstaltung der AfD protestiert. Einige Tage zuvor hatte die Initiative "Frauen* gegen Rechts Rhein-Neckar" gemeinsam mit über 60 Gruppen das Schlosshotel Molkenkur aufgefordert, die Partei wieder auszuladen.

Das taten die Hotel-Besitzer nicht. Die Jahreshauptversammlung der Gruppierung "Juden in der AfD" (JAFD) fand wie geplant statt. Unter anderem mit der Bundestagsabgeordneten Alice Weidel. Der angekündigte Gastredner Andreas Kalbitz, der zum immer stärker werdenden völkisch-radikalen Flügel der Partei gehört, war letztlich doch nicht erschienen.

Die Polizei hatte an der Zufahrt zum Hotel Absperrgitter aufgestellt, hinter denen sich die Gegendemonstranten versammelten. Ab und zu kam es zu kleineren Wortgefechten, wenn die Besucher der AfD-Veranstaltung daran vorbeigingen. Sonst blieb alles friedlich. Dutzende Polizeibeamte waren im Einsatz.

Hinter dem Gitter stand etwa Kristin Carlow mit einem selbst gebastelten Schild: "Keine Alternative für Juden". Die 23-jährige Studentin hatte vor einem Jahr schon in Frankfurt demonstriert, als sich die "Juden in der AfD" gründeten. Carlow ist Jüdin und sagte der RNZ: "Meine Oma würde sich im Grab umdrehen angesichts der Tatsache, dass es diese Gruppierung gibt."

Auch Eva Mehl demonstrierte mit. "Ich habe die braune Brühe erlebt und möchte das nicht noch einmal erleben", sagte die 85-Jährige, die seit 65 Jahren SPD-Mitglied ist. "Meine Familie hat damals Juden versteckt, wir wurden denunziert, ich war im Lager." Für Juden in einer Partei, die für sie "nichts Menschliches an sich hat", hat Mehl keinerlei Verständnis.

Ähnlich sieht es Frauke Isenberg. "Spätestens jetzt, wo Leute wie Höcke und Kalbitz in der Partei den Ton angeben, ist doch ganz klar, wo das hinführt", sagte die 49-Jährige. "Deshalb bin ich hier an diesem schönen Sonntagnachmittag: Ich möchte nicht irgendwann meinen Kindern sagen müssen, dass ich faul auf dem Sofa lag, als wir diese Wölfe im Schafspelz noch verhindern konnten."

In Redebeiträgen machten etwa die Stadträtinnen Johannah Illgner (SPD) und Dorothea Kaufmann (Grüne) deutlich, dass sie ablehnen, wofür die AfD steht. Illgner, die "Frauen* gegen Rechts Rhein-Neckar" mit gegründet hat, thematisierte auch die unzähligen Hassmails und -kommentare, die in den letzten Tagen bei der SPD und der Hochschule für Jüdische Studien einliefen. Hochschulrektor Johannes Heil hatte sich hinter die Forderung, die AfD auszuladen, gestellt - und sich wie schon vor einem Jahr klar von der JAFD distanziert, gemeinsam mit über 40 jüdischen Vereinigungen bundesweit.

Die evangelische Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez hielt gut gelaunt eine kurze Ansprache: "Diese Leute", sagte sie und meinte die AfD-Versammlung im Hotel, "haben jetzt einen wunderschönen Blick auf diese Stadt, in der all das passiert, was denen echt Pickel macht." Heidelberg sei vielfältig, das Zusammenleben verschiedenster Menschen, Kulturen und Religionen funktioniere. "Die müssen ertragen, dass sie hier nichts von dem erreichen, was sie erreichen möchten."

Zwischen den Reden gab es immer wieder Musik. So spielte Antifa-Aktivist Michael Csaszkóczy jiddische Lieder, und gemeinsam sangen alle Demonstranten "Bella Ciao" - die antifaschistische Hymne der Partisanen im Zweiten Weltkrieg.