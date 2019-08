Von Jonas Labrenz

Heidelberg. "Das kann doch nicht wahr sein. Das geht nicht. Wir bezahlen das nicht!" Hildegard C. ist noch geschockt, als sie erzählt, was ihr und ihrem Mann passiert ist. Ihren richtigen Namen will sie dabei nicht in der Zeitung lesen. 19,90 Euro soll das Ehepaar zahlen, weil sie auf dem fast leeren Parkplatz eines Discounters so geparkt haben, dass ihr Auto noch in eine andere Parklücke ragte. Das private Unternehmen "Safe Place" aus Düsseldorf bittet die Rentner nun zur Kasse.

Dabei dachte das Ehepaar noch, sie hätten alles richtig gemacht. Am Vormittag fahren sie schnell zu C. in Handschuhsheim Nord. Ihr Mann, erzählt C., wollte die Heckenschere aus dem Prospekt kaufen, sie selbst sich um den Wocheneinkauf kümmern. Als die beiden ankommen, ist der Parkplatz nahezu leer: "Es standen vielleicht zehn Autos verteilt auf dem ganzen Platz", erzählt die 75-Jährige. Sie suchen sich eine der Parkbuchten im Schatten, lassen etwas Platz zu dem Auto neben ihnen. "Man weiß ja nicht, wer da ein- und aussteigt, ob der vielleicht Probleme mit der Hüfte hat", erklärt C.: "Ich habe meinem Mann gesagt er soll noch etwas Platz lassen, damit der bequem rein und rauskommt."

Der Platz, den das Ehepaar dem Fremden lässt, beansprucht nun ihr Auto über die Markierung hinaus. "Vielleicht 20 Zentimeter", schätzt C. Sie denken sich nichts dabei und gehen in den Laden. "Wir haben ja niemanden behindert."

Als die beiden ihre Einkäufe einladen wollen, fällt ihnen der Zettel an der Windschutzscheibe auf. Es ist ein Strafzettel. Der Name der Firma, die ihn ausgestellt hat, prangt ganz oben: "Safe Place". Darunter steht: "Vertragsstrafe" und "Sie haben Ihr Fahrzeug auf unserem Privatparkplatz abgestellt und dabei gegen unsere AGB verstoßen". Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf einem Schild auf dem Parkplatz zu finden.

Eine Strafe wird dann fällig, so heißt es in besagten AGB, sollte "das Fahrzeug außerhalb markierter Parkbuchten" abgestellt werden. C. wusste von der Regelung, dass man dort nur 60 Minuten parken darf. Das "Kleingedruckte" hatte sie nicht gesehen. "Dabei habe ich eine Brille und sehe gut."

Lidl erklärt auf Anfrage dazu: "In wenigen Filialen - zumeist in Innenstadtlage - werden unsere Parkplätze von externen Dienstleistern bewirtschaftet." Tatsächlich trifft das für die Filialen in der Brückenstraße, in der Fritz-Frey-Straße sowie in der Heinrich-Fuchs-Straße zu. Meistens geht es dabei darum, jene Leute vom Parkplatz fernzuhalten, die gar nicht in der Filiale einkaufen. Deshalb ist die Höchstparkdauer beschränkt. All das organisiert der Dienstleister. Dementsprechend stand C. mit ihrem Problem bei Lidl ohne Hilfe da. Der Filialleiter habe ihr eine Nummer gegeben, "sonst hieß es nur: Wir haben damit nichts zu tun." Lidl stellt klar: "Mit dieser Vorgehensweise, zwischen Lidl-Kunden und Falschparkern zu differenzieren, haben wir gute Erfahrungen gemacht."

Das Unternehmen "Safe Place" dagegen reagierte auf die RNZ-Anfrage nicht. Ob auch ein Fahrzeug, das nicht genau in der Lücke steht, als ein "außerhalb der markierten Parkbuchten" abgestelltes Auto gilt, ist also weiter unklar. Genauso wenig ist bekannt, wie viele Parkplätze das Unternehmen deutschlandweit und in Heidelberg bewirtschaftet oder seit wann es aktiv ist und warum die AGB nicht auf ihrer Homepage zu finden sind.