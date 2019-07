Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Herrschen unerträgliche Zustände in der Post in Handschuhsheim? Das schrieb Ralf Berger, mit der Bitte: "Es wäre schön, wenn die RNZ sich dem Thema mal annehmen könnte." Dabei sorgte die Filiale nahe des Hans-Thoma-Platzes schon vor einem Dreivierteljahr für Aufsehen: Damals hatte die Postbank die Filiale aufgegeben - und Sebastian Klassen den Betrieb übernommen. Der Kaufmann betreibt auch die Post in Ziegelhausen. Er konnte jedoch nicht rechtzeitig eröffnen, weil es zu Kommunikationsproblemen mit der Postbank kam. Jetzt sollen die Zustände "alles andere als kundenfreundlich" sein, so Berger.

Was läuft falsch? Dafür bringt Berger gleich eine Reihe Beispiele an. So hätten mal 15 Kunden und ein DHL-Fahrer bei 30 Grad im Schatten rund 20 Minuten warten müssen, weil die Filiale nicht wie gewohnt nach der Mittagspause öffnete. Und Personal sei auch zu wenig da: "Als die Filiale von der Post betrieben wurde, waren meistens drei Mitarbeiter da. Heute sind es noch zwei", so Berger. Daher komme es zu Stoßzeiten zu e langen Warteschlangen. Auch dass die Angestellten keine Portoaufkleber hätten, sondern händisch Briefmarken befeuchten müssten, ließe laut Berger darauf schließen, dass "bei der Ausstattung gespart" worden sei. Und damit nicht genug: "Im August werden die Zustände noch schlimmer", meint unser Leser. Dann öffnet die Filiale nicht mehr nachmittags, sondern nur noch von 9 bis 12.30 Uhr. "Wie soll jemand ein Paket abholen, wenn er vorher zur Arbeit muss und danach zurückkommt - wie die meisten?", fragt Berger.

"Das ist ja nur in den Ferien, und da sind auch viele Leute weg", sagt Klassen, Betreiber der Filiale. "In Ziegelhausen machen wir das schon seit Jahren so." Auch seine Angestellten wollten Urlaub nehmen - deswegen hat die Filiale vom 5. bis zum 24. August nur vormittags auf. "Das ist eben den Ferien geschuldet."

Arbeitet Klassen denn mit weniger Angestellten als die Postbank? "Das ist objektiv falsch", erklärt der Kaufmann. "Es waren vorher zwei und es sind jetzt auch zwei." Und das sei schon seit zehn Jahren so gewesen. Eine der beiden Mitarbeiterinnen sei ja heute noch bei ihm beschäftigt. Dass es trotzdem immer wieder zu längeren Wartezeiten kommt, will Klassen gar nicht abstreiten. Das liege auch daran, dass die große Packstation im Neuenheimer Feld gelegentlich überfüllt ist, "und dann kommt auf einen Schlag alles zu uns", so Klassen.

Und die fehlenden Portoaufkleber? "Wir müssen wieder Briefmarken nehmen", erklärt Klassen. "Das ist technisch Mittelalter." Ein Postsprecher erklärt dazu, private Träger könnten "sehr wohl Portoaufkleber am Schalter ausdrucken, allerdings können sie bestimmte Werte, für die es serienmäßige Briefmarken gibt, nicht ausdrucken". Oder in Klassens Worten: "Für exotische Werte kann ich Portoaufkleber drucken." Ihm gegenüber habe die Post das nicht begründet. Der RNZ erklärt das Unternehmen auf Anfrage: "Weil die meisten Kunden ,richtige’ Briefmarken mit vielfältigen bunten Motiven für die Freimachung bevorzugen, werden Standardwerte, etwa 80 Cent, als Digitalmarken kaum verlangt. Deshalb sind viele Geräte so eingestellt, dass sie diese Werte von vornherein gar nicht ausdrucken."

Dass die Filiale einmal nicht rechtzeitig geöffnet hatte, weiß Klassen. Er erklärt: "Ihr Leser hat völlig Recht. Es ist jemand kurzfristig krank geworden. Ich bin dann aus Ziegelhausen sofort los, weil er den Schlüssel hatte."