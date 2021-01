Heidelberg. (RNZ/make) Glück im Unglück haben am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf dem Kurpfalzring zwei Polizeibeamte gehabt, deren Einsatzwagen schwer beschädigt wurde. Die Beamten waren auf einer Einsatzfahrt zu einem Körperverletzungsdelikt in Eppelheim.

Laut Polizeimeldung war das Auto von Wieblingen in Richtung Pfaffengrund unterwegs. Kurz hinter dem S-Bahnhof fuhr der Wagen in einer Linkskurve bei nasser Fahrbahn in eine Bodenwelle. Der Streifenwagen geriet ins Schleudern und prallte frontal gegen eine Lärmschutzwand.

Dabei wurde das Fahrzeug schwer beschädigt. Auch ein Teil der Lärmschutzwand stürzte ein, Teile davon flogen mehrere Meter weit. Eine Beamtin ist nach RNZ-Informationen leicht verletzt worden, ihr Beifahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.