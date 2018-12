Heidelberg. (pol/mün) "Schluss mit Krimi. Cannabis normal!" - mit dieser Parole wurden zwei Streifenwagen der Polizei in Heidelberg-Kirchheim beklebt. Die Polizisten empfinden das offenbar nicht als Scherz und haben sich jetzt per Pressemitteilung auf die Suche nach dem oder den "Tätern" begeben. Denn: Durch die Aufkleber am Fahrzeugheck der beiden Autos sei die "Lackierung in Mitleidenschaft" gezogen worden.

Sie vermuten, dass ihre Streifenwagen am Sonntag in der Zeit zwischen 5.25 und 5.50 Uhr beklebt wurden. In dem Zeitraum standen sie vor dem Polizeirevier Heidelberg-Süd in der Bürgerstraße.

Wer zur Wahrheitsfindung beitragen möchte, der kann den Beamten unter der Rufnummer 06221/34180 Hinweise geben.