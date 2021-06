Die beiden Polizisten Eric Hlawatsch (links) und Einsatzleiter Sebastian Martin hatten mit ihrem Team am Nachmittag an der Ecke Rohrbacher Straße / Bunsenstraße vor allem den Sicherheitsabstand beim Überholen im Blick. Foto: Alex

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Acht Handyverstöße, neunmal zu geringer Seitenabstand und einmal fehlende Beleuchtung – das ist die Polizeibilanz von lediglich gut eineinhalb Stunden an nur einem Kontrollpunkt. Insgesamt zwölf Stunden lang – von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr abends – kontrollierten rund 50 Polizistinnen und Polizisten am Montag im gesamten Stadtgebiet Radler, Hand in Hand mit dem städtischen Ordnungsamt. Dabei ging es nicht nur um Verstöße von Fahrradfahrern, sondern auch um das Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer. Zusätzlich war eine Fahrradstaffel unterwegs, die ein Auge auf die Radwege hatte – und etwa darauf achtete, ob sie von Autofahrern zugeparkt waren. Auch in den eineinhalb Stunden am Kontrollpunkt an der Ecke Rohrbacher Straße/Bunsenstraße hatten die Beamten hauptsächlich die Autofahrer im Blick. Die Stelle dort war ganz bewusst gewählt.

Eineinhalb Meter beträgt der Sicherheitsabstand, den Autofahrer einhalten müssen, wenn sie einen Radfahrer überholen. In der Rohrbacher Straße ist das eigentlich nur dann möglich, wenn kein Gegenverkehr herrscht. "Sonst ist gar nicht ausreichend Platz", erklärt Einsatzleiter Sebastian Martin gegen 13.30 Uhr. Theoretisch müssten Autofahrer also so lange hinter den Radlern bleiben, bis ein Überholmanöver mit ausreichend Abstand möglich ist. Praktisch tun das die wenigsten, denn vielen ist das gar nicht bewusst. Die meisten, die am Montagmittag mit der Polizeikelle in die Bunsenstraße gewunken werden, zeigen sich deshalb vor allem überrascht, fast alle auch einsichtig. 30 Euro Bußgeld kostet das Überholen mit fehlendem Abstand. Lediglich ein Autofahrer sieht das überhaupt nicht ein und befindet, die Polizei solle sich lieber um "richtige Kriminelle kümmern".

Mit 100 Euro Bußgeld samt Punkt ist ein Rotlichtverstoß für Radler bedeutend teurer. Genau dieses Vergehen hatten die Polizisten, die sowohl in Uniform als auch in Zivil unterwegs waren, an der Kontrollstelle an der Theodor-Heuss-Brücke am frühen Morgen im Blick. 15 Rotlichtverstöße in eineinhalb Stunden stellten die Beamten dort fest, berichtet Sebastian Martin gegen 14 Uhr. An der Fußgängerampel in der Rohrbacher Straße halten um diese Uhrzeit Radfahrer bei Rot ganz vorbildlich an. Kein Wunder, steht doch Eric Hlawatsch gerade mal drei Meter entfernt und ist samt Uniform, Polizeikelle und knallgelber Signalweste eigentlich Warnung genug.

Eine junge Radlerin greift beim Losfahren dennoch zum Handy und kassiert prompt eine deutliche Ansage. Der Schreck sitzt ihr sichtlich in den Knochen. Dabei kommt sie mit der mündlichen Verwarnung im Vorbeifahren glimpflich davon. Um kurz nach 14 Uhr winken die Polizisten im Minutentakt gleich drei Autos aus dem fließenden Verkehr von der Rohrbacher- in die Bunsenstraße. Zweimal wegen fehlendem Sicherheitsabstand, eine Frau hatte ihr Handy am Steuer benutzt. Sie ist fassungslos. "120 Euro plus einen Punkt kostet das. Dabei hab ich nur an der Ampel eine Sekunde drauf geguckt. So was hab ich noch nicht erlebt", ärgert sie sich.

Ein junger Mann ist unterdessen – ebenfalls mit dem Handy am Ohr – auf dem Radweg unterwegs. Als ihn der Polizist herauswinkt, lächelt er ergeben. Eigentlich weiß er, dass das verboten ist. Auch mit schlimmen Unfällen kennt sich der Anästhesist aus. Das Bußgeld von 55 Euro trägt er mit Fassung, manchmal offenbar auch einen Helm – an jenem Nachmittag liegt er allerdings hinten im Fahrradkorb. Weniger gelassen reagiert ein weiterer junger Mann, der den Polizisten telefonierend quasi in die Arme fährt. Er lässt vor Schreck sein Handy fallen – glücklicherweise überlebt das Telefon den Sturz unbeschadet. Die 55 Euro Bußgeld ärgern den Sünder trotzdem. Immer wieder drücken die Polizisten aber auch ein Auge zu. Beispielsweise bei einem Mann, der im Schneckentempo auf dem Gehweg unterwegs ist und nicht aus Deutschland kommt. Er wird lediglich freundlich belehrt.

Überhaupt sollen die Kontrollen letztlich den Radfahrern nutzen und sie nicht gängeln, denn vorrangig geht es um ihre Sicherheit. In Baden-Württemberg ereigneten sich 2020 nämlich 12.406 Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt waren – im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg von 8,4 Prozent. Baden-Württemberg hat deshalb in diesem Jahr Radlerinnen und Radler in den Mittelpunkt des Aktionstags "Sicher mobil leben" gestellt. Auch der Kontrolltag in Heidelberg ist Teil dieser Sicherheitskampagne. Wie viele Verstöße die Beamten insgesamt aufgenommen haben, wird sich im Laufe dieses Dienstags herausstellen.