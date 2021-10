Heidelberg. (pol/lyd) Zwischen vergangenem Mittwoch und Montag soll ein 36-jähriger Mann wegen mindestens sechs Sexualdelikte - insbesondere in Heidelberger Straßenbahnen - aufgefallen sein, teilt die Polizei mit.

Der Tatverdächtige soll sich wiederholt in der Öffentlichkeit entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Auch soll er mehrere Frauen durch Berühren in sexuell bestimmter Weise belästigt haben.

Die Polizei konnte den 36-Jährigen am Montag auf frischer Tat festnehmen. Am Dienstag wurde der Beschuldigte der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, auch zu möglichen weiteren Taten des Beschuldigten, dauern an.