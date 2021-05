Heidelberg. (hob) Nur drei Tage nach den Ausschreitungen auf der Neckarwiese und den gezielten Provokationen gegen Polizisten wurden in der Nacht auf Mittwoch sowohl das Dienstgebäude der Verkehrspolizei in der Rohrbacher Straße als auch das Polizeirevier Mitte in der Römerstraße beschädigt. Mit Steinen wurden an beiden Standorten insgesamt drei Fenster eingeworfen, in der Rohrbacher Straße wurde zudem ein polizeifeindlicher Schriftzug am Gebäude angebracht.

Anders als zunächst befürchtet, hat die Sachbeschädigung aber wahrscheinlich nichts mit der Krawallnacht zu tun. Noch am Mittwoch konnten die Ermittler in Tatortnähe einen Verdächtigen kontrollieren, der psychisch auffällig war. Zeugen sollen sich bitte unter Telefon 0621 / 1744444 bei der Polizei melden.

Update: Mittwoch, 26. Mai 2021, 20.05 Uhr

Unbekannte beschädigen zwei Polizei-Gebäude

Heidelberg. (pol/mare) Zwei Gebäude der Polizei in der Römerstraße und in der Rohrbacher Straße sind am Abend zu Mittwoch beschädigt worden. Das teilen die Beamten mit.

Ein oder mehrere bislang Unbekannte haben demnach vermutlich durch Steinwurf zwei Fenster am Dienstgebäude der Kriminalpolizeidirektion und des Polizeireviers Heidelberg Mitte in der Römerstraße sowie ein Fenster am Dienstgebäude der Verkehrsdienstes Heidelberg in der Rohrbacher Straße beschädigt. Am Dienstgebäude des Verkehrsdienstes Heidelberg wurde zusätzlich ein polizeikritischer Schriftzug angebracht.

Die Taten ereigneten sich zwischen dem späten Dienstagabend und dem frühen Mittwochmorgen und wurden am Mittwochmorgen gegen 1.15 Uhr bemerkt.

Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich unter Telefon 0621/174-4444 melden.