Heidelberg. (pol/mün) Nachdem am Donnerstagabend eine Frau im Süden Heidelbergs von einem Exhibitionisten belästigt wurde, sucht die Polizei Zeugen, die sie auf die Spur des Täters bringen könnten. Die Fahndung am Abend war erfolglos verlaufen, heißt es in dem Bericht.

Gegen 19.30 Uhr war einer 58 Jahre alten Radfahrerin ein Fußgänger auf dem Dohlweg entgegengekommen, der ein Rad schob. Als er an der Frau vorbeilief, fiel ihr seine heruntergezogene Jogginghose auf und dass er seinen Penis in der Hand hielt.

Laut Polizeibericht schrie die Frau den Mann an. Kurz darauf setzte sich der Mann auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Waldshuter Weg davon.

Der Exhibitionist wird so beschrieben: Der Mann soll etwa 50 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein. Er habe eine normale Statur und dunklen Teint. Er soll auffällige Kleidung getragen haben: Eine Schildkappe, einen roten Parka mit vermutlich dunklen Farbabsetzungen an der Seite und eine Jogginghose. Einen schwarzen Rucksack soll er dabei gehabt haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.