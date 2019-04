Heidelberg. (utz) Beim "Dead or Alive", dem neuen Format des Poetry Slams, treten am Dienstag, 16. April, nicht nur gewöhnliche Slam-Poeten gegeneinander an: Ab 19.30 Uhr gibt es im Alten Saal des Heidelberger Theaters sowohl zeitlose Texte verstorbener Legenden als auch zeitgenössische Lyrik lebender Dichter zu hören. Die wichtigsten Fragen zum Event im Überblick:

> Was ist ein Poetry Slam? Erfunden von dem Amerikaner Marc Kelly aus Chicago, werden bei dem Wettbewerb der Bühnendichter Slammer und Zuhörer durch ihre Liebe zur Sprache vereint. "Slampoeten sind sehr nah am Publikum und die Hemmschwelle, auf die Bühne zu gehen, wird bewusst gering gehalten", sagt der Heidelberger Veranstalter Frank Habrik. Das Themenspektrum der selbstverfassten Texte reicht von zerschlagenen Beziehungen, Drogen- und Alkoholerfahrungen, Politik, Musik bis zur ersten wahren Liebe.

> Was ist das Besondere am "Dead or Alive"-Slam? Schauspieler des Heidelberger Ensembles schlüpfen dabei in die Rollen berühmter Literaten und fordern Poetry Slam-Meister aus ganz Deutschland und Österreich zum Duell. Mit dem "Dead or Alive"-Slam würden verstorbene Dichter zum Leben erweckt werden, erklärt Habrik. "Der besondere Reiz ist auch, dass extrem gute Slam-Poeten dabei sind." Ein unterhaltsamer Abend voller Überraschungen sei garantiert. Mit dabei sind unter anderem Philipp Scharrenberg, deutschsprachiger Poetry Slam-Meister 2009 und 2016, und Sarah Anna Fernbach, deutschsprachige U20-Meisterin und österreichische Meisterin 2018.

> Wie ist der Ablauf? Das Publikum darf Jury spielen und entscheidet nach jeder Runde über die Platzierung der Slammer. Der lauteste Applaus ist die Eintrittskarte in das Finale. Wer siegt oder verliert, ist allerdings zweitrangig. Was für die Slam-Fans zählt, ist das besondere Erlebnis, wenn Pathos auf Sentimentalität trifft und Dichtkunst zur Unterhaltung wird.

> Wer darf teilnehmen? Grundsätzlich darf jeder bei einem Poetry Slam mitmachen. Die Anmeldungen können formlos per Email an kontakt@wordup-hd.de gesendet werden.