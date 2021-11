Ein großes Loch tat sich am Freitag in der Hans-Thoma-Straße auf. Foto: Arndt

Heidelberg. (ani) "Plötzlich ist die Straße zusammengesackt": Enrico W. Arndt aus Handschuhsheim staunte am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr nicht schlecht, als auf der Hans-Thoma-Straße – in Höhe der Hausnummer 2 – auf einmal ein großes Loch in der Straße erschien. "Das war schon schockierend", sagt Arndt, passiere aber eben manchmal.

Die Polizei informierte die Stadt, die sich nun um den Schaden kümmert. Die Stelle wurde entsprechend abgesperrt.