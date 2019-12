Heidelberg. (rl) Kurz vor 11 Uhr gab es am Donnerstag in der Neuenheimer Brückenstraße plötzlich eine "Straßensperre". An der Einmündung der Brückenkopfstraße hatte sich ein Gelenkbus der Linie 32 verkeilt. Er blockierte alle vier Fahrbahnen inklusive der Straßenbahntrasse. Fußgänger und Radfahrer in Richtung Bismarckplatz mussten sich durch den Spalt drängen, der zwischen Busfront und Hauswand verblieben war.

​Foto: rl

Auf der Brückenstraße Richtung Neuenheim und Richtung Bismarckplatz staute sich schnell der Verkehr. Mehrere Busse sowie Straßenbahnen standen ebenfalls im Stau.

Nach Auskunft der RNV hatte der Busfahrer gesundheitliche Probleme bekommen. Ein Ersatzfahrer konnte den Bus dann gegen 11.20 Uhr von der Straße fahren.

Inwieweit die gesundheitlichen Probleme mit dem Zwischenfall zusammenhängen ist unklar. Fest steht, dass der Ort des Zwischenfalls nicht zur Strecke der Linie 32 gehört. Möglicherweise hatte der Fahrer sich also verfahren und wollte auf der Brückenstraße wenden, wonach sich der Bus verkeilte. Die Spekulation wollte die RNV nicht bestätigen.