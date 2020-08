Bei der Baustellentour ging es auch ins Haupthaus. Dort wird an den veralteten Toiletten und am Brandschutz gearbeitet. Foto: Philipp Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Schon im Jahr 2015 meldete die Marie-Baum-Schule auf dem Schulcampus in Wieblingen Bedarf an: Zwölf bis 15 Klassenräume fehlten, hieß es damals. Jetzt, fünf Jahre später, hat die Platznot ein Ende – wenigstens vorerst. Der einstöckige Erweiterungsbau ist fertig, schon seit vergangenem Schuljahr werden dort Schülerinnen und Schüler unterricht. Doch beim Vor-Ort-Termin mit Baubürgermeister Jürgen Odszuck im Rahmen seiner diesjährigen Sommer-Baustellen-Tour wurde auch eines deutlich: Der Platz reicht immer noch nicht aus.

"Wir nutzen nach wie vor auch Computer- und Küchenräume als Klassenzimmer", berichtet die stellvertretende Schulleiterin Gudrun Simon. Schließlich gibt es derzeit in dem Anbau nur fünf weitere Klassenzimmer – also gut zehn weniger, als benötigt werden. Gut also, dass die Stadt vorgesorgt hat. Denn der Neubau ist so angelegt, dass er um bis zu drei weitere Etagen aufgestockt werden kann. "Das ist ein ganzes Stück Arbeit gewesen", erklärt Odszuck. Viele Varianten seien im Hinblick auf die Erweiterung der Schule im Gespräch gewesen – auch eine Containerlösung auf dem Schulhof. Doch das sei für den Baubürgermeister von Anfang an keine Option gewesen. "Container sind keine adäquate Lösung", sagt er. Mit dem Anbau in Passivhausbauweise seien nun alle glücklich, insbesondere auch wegen der Aufstockungsoption. Denn auch Odszuck weiß, dass es platzmäßig weiter Bedarf an der Marie-Baum-Schule – eine berufliche Schule mit den Profilen Biotechnologie, Gesundheit und Pflege, Hauswirtschaft und Gastronomie – mit insgesamt rund 700 Schülerinnen und Schülern gibt. Auch deshalb sei es verkraftbar, dass der Anbau gut 600.000 Euro mehr als noch im Jahr 2017 ursprünglich geplant gekostet habe – nämlich insgesamt rund 2,6 Millionen Euro. Das sei auch auf die derzeit enorm hohen Baukosten zurückzuführen – "solche Kostensteigerungen sind aktuell schlicht unumgänglich", so Odszuck.

Weitere Kosten kommen an der Marie-Baum-Schule in den kommenden Monaten hinzu. Denn dort steht ein weiteres, laut der stellvertretenden Schulleiterin längst überfälliges Projekt an: die Toilettensanierung im Haupthaus. Hygienisch seien die längst nicht "mehr einwandfrei" gewesen, wie es Simone Thiele vom städtischen Hochbauamt ausdrückt. Kein Wunder: Das Gebäude der Marie-Baum-Schule stammt aus dem Jahr 1964.

Die Arbeiten an den insgesamt drei Toilettenanlagen auf allen drei Stockwerken wird sich auch ins neue Schuljahr ziehen. Schließlich müssen sie komplett zurückgebaut und erneuert werden. "Wir stehen deshalb in engem Kontakt mit der Schulleitung", berichtet Thiele. Denn gerade an Schulen, wo Unterricht stattfindet und Prüfungen abgenommen werden, sei das Bauen im Bestand immer eine besondere Herausforderung. Im Februar nächsten Jahres soll dann alles fertig sein. Solange bekommen Schüler und Lehrer ein "WC-Containderdorf", so Thiele, auf dem Schulhof.