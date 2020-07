Heidelberg. (jul) Dass die Bäume wohl weichen müssten, stand schon länger fest, nun folgte der Vollzug: Fünf alte Platanen auf dem Gelände des Pflegeheims "St. Hedwig" in Neuenheim wurden am Dienstag gefällt. Das alte Gebäude soll abgerissen werden; auf dem Grundstück ist ein Neubau geplant.

Das Fällen der Bäume war umstritten. Mehrere Anrainer des Heims hatten sich bereits vor Monaten mit Verweis auf den Klimaschutz für einen Erhalt der alten Bäume starkgemacht. Sie zu fällen, stünde im Widerspruch zu Klimaaktivitäten der Stadt, fanden sie, und auch während der Arbeiten kontaktierte ein Leser die RNZ mit der Frage, ob das Entfernen der Bäume denn zulässig sei.

Das Fällen ist rechtmäßig, betonte die Caritas, die das Pflegeheim betreibt. "Das war keine illegale Aktion, das Baurechtsamt hat den Neubau vor kurzem genehmigt", versichert Susanna Re, Geschäftsführerin des Heidelberger Caritasverbands. Die Genehmigung umfasse das Recht, die besagten fünf Bäume zu fällen, weshalb sie am Ende dem geplanten Neubau weichen mussten. Die Auflagen sähen jedoch auch vor, Bäume zu erhalten. "Drei Bäume bleiben stehen, wir müssen sie schützen."

Die Heidelberger Caritas plant, das alte Pflegeheim abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Er wird Platz für 120 Patienten haben, die stationär aufgenommen werden, zudem für 18 Patienten im Bereich der Tagespflege. Der Verband, der auch das Pflegeheim "St. Michael" in Handschuhsheim betreibt, hatte "St. Hedwig" in Neuenheim 2014 von der Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul in Heppenheim übernommen. Damals hatte es sich bereits mehr als sechzig Jahre lang in der Mönchhofstraße befunden.