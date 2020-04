Heidelberg. (tt) Um Corona-Patienten zu helfen, sucht das Plasmazentrum Heidelberg genesene Covid-19-Patienten, die Blutplasma zu Forschungszwecken spenden. Das Blutplasma benötigt die diagnostische Industrie für aktuelle Studien. Sie dienen maßgeblich dazu, die Ausbreitung des Corona-Virus durch eine gesicherte Diagnostik zu verlangsamen und Therapien für erkrankte Patienten zu entwickeln. Zudem wird das Blutplasma auch für die Erforschung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus benötigt.

"Bislang gab es Virus- beziehungsweise Erregertests für Abstriche im Rachenraum, jetzt kommen die Antikörpertests", berichtet Oliver Bošnjak, Geschäftsführer des Plasmazentrums. Dabei werden im Blut die Antikörper nachgewiesen. Es gibt erste erfolgreiche Tests mit therapeutischem Plasma für die Behandlung von Covid-19-Patienten. Diese könnten helfen, schwer kranken Corona-Patienten das Leben zu retten. "Das Plasma benötigt die Industrie für die Entwicklung und die Produktion der Tests, um die Immunität nachzuweisen", erklärt Bošnjak.

Außerdem wird das Plasma verwendet, um bereits in der Entwicklung befindliche Corona-Tests von der diagnostischen Industrie zu überprüfen. "Das Blutplasma eines Spenders wird über eine gewisse Zeit beobachtet, um eine Veränderung des Antikörper-Spiegels detektieren zu können", berichtet Bošnjak. So soll geprüft werden, wie hoch die Konzentration der Antikörper im Blut sein muss, damit die Personen immun gegen Covid-19 sind.

Aus diesem Grund wendet sich das Plasmazentrum mit einem Aufruf an alle auskurierten Corona-Patienten aus der Region. "Bitte schenken Sie uns etwas Ihrer Zeit und spenden Sie uns Ihr Blutplasma. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag für die Forschung und einen solidarischen Beitrag im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Jede Spende zählt", betont Bošnjak. Für die erste Spende rechnet er mit einem Zeitaufwand von rund eineinhalb Stunden, bei Folgespenden von rund 50 Minuten. Die Spender erhalten für ihren Einsatz eine Aufwandsentschädigung von 250 Euro pro Spende.

Die Spende selbst ist ganz einfach und fast schmerzfrei: Nach der Kontaktaufnahme und einer Terminabsprache findet eine medizinische Aufklärung statt. "Im Gegensatz zur Blutspende gehen bei unserem Verfahren die Blutzellen zurück in den Körper. Deshalb kann man auch zwei Mal pro Woche Plasma spenden", so Bošnjak. Wer Interesse an einer Spende hat, sollte idealerweise einen Nachweis auf eine positive Covid-19-Testung mitbringen.

"In Deutschland gibt es derzeit außer uns keinen anderen Anbieter, der die diagnostische Industrie beliefert. Wir sind sozusagen Weltmarktführer", berichtet Bošnjak. Dies werde sich erst ändern, wenn auch in den USA intensiver an Impfstoffen gearbeitet werde.

Info: Termine für die Plasma-Spende kann man vereinbaren im Internet unter http://corona.plasmazentrum-heidelberg.de, per E-Mail an info@plasmazentrum-heidelberg.de oder telefonisch unter Telefon: 06221 / 894669-85.

Update: Montag, 6. April 2020, 19.41 Uhr